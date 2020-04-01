PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT şubeleri açık mı sorusuna PTT'den para çekme veya para gönderme işlemi yapacak vatandaşlar yanıt arıyor. Nisan ayı PTT açılış kapanış saatleri merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatleri yeniden düzenlenmişti. Peki, PTT'ler açık mı? PTT bünyesinde öğle arası hizmet veren iş yerlerinde müşterilerin ve personelin ulaştığı her noktanın detaylı dezenfektasyon işlemlerine tabi tutulması, her türlü temizlik ve hijyen koşullarının sağlanması amacıyla 12.30-13.30 saatleri arasında PTT iş yerleri kapatıldı.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ!

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik aranın ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30'da kapanmaktadır.

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.