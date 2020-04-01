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    • Ekonomi
    • 01.04.2020 14:06
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    • 01.04.2020 14:06
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    açık mı? değişti mi? Nisan ayı !

    değişti mi? açık mı? Nisan ayı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. PTT şubeleri vasıtasıyla havale, para çekme, kargo gönderme veya alma, fatura ödeme işlemleri yapacak vatandaşlar, PTT çalışma saatleri hakkında araştırma yapıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında PttMatik’lerden günlük para çekme limiti 3.000 TL’ye yükseltilmiştir. Fatura ve vergi ödemelerinizi PttMatik’lerden, PttBank İnternet Bankacılığı ve PttBank Mobil Uygulamasından, PTT'ye gelmeden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

    PTT şubeleri açık mı? PTT çalışma saatleri değişti mi?

    PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT şubeleri açık mı sorusuna PTT'den para çekme veya para gönderme işlemi yapacak vatandaşlar yanıt arıyor. Nisan ayı PTT açılış kapanış saatleri merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatleri yeniden düzenlenmişti. Peki, PTT'ler açık mı? PTT bünyesinde öğle arası hizmet veren iş yerlerinde müşterilerin ve personelin ulaştığı her noktanın detaylı dezenfektasyon işlemlerine tabi tutulması, her türlü temizlik ve hijyen koşullarının sağlanması amacıyla 12.30-13.30 saatleri arasında PTT iş yerleri kapatıldı.

    PTT ÇALIŞMA SAATLERİ!

    PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik aranın ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30'da kapanmaktadır.

    Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

    PTT'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

    Fatura ve vergi ödemelerinizi PttMatik'lerden, PttBank İnternet Bankacılığı ve PttBank Mobil Uygulamasından, PTT'ye gelmeden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında PttMatik'lerden günlük para çekme limiti 3.000 TL'ye yükseltilmiştir.

    Emekli maaşını PTT'den alan 65 yaş üstü emeklilerimizin maaşları konutlarına götürülmektedir. e-Devlet uygulaması üzerinden yapılacak başvuru ile maaşlarınızı konutunuzda teslim edebiliriz.

    e-Devlet uygulamasında bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri / Emeklilik Uygulamaları başlığı altında türüne göre Emekli Banka değişikliği sekmesinden "PTT Konutta Teslim" seçeneğinin tercih edilmesi yeterli olacaktır.

    Sosyal yardım ödemesi alan müşterilerimiz, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan PttMatik'lerden ve kamu bankası ATM'lerinden PTT sosyal kartını kullanarak ödemelerini alabilirler. PTT Sosyal Kartı olmayan veya kayıp bildiriminde bulunan hak sahiplerine anında kart tahsisi yapılmaktadır.

    SSK , Emekli Sandığı ve Bağkur emeklileri, SGK İl Müdürlüklerine müracaat ederek veya PTT iş yerlerinden alacakları e-Devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden maaşlarını PTT'ye taşıyabileceklerdir.

    Müşterilerimiz, e-Devlet uygulamasında bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri / Emeklilik Uygulamaları başlığı altında türüne göre Emekli Banka değişikliği sekmesinden "PTT" seçeneğini tercih etmeleri yeterli olacak.

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    Haberler Ekonomi PTT şubeleri açık mı? PTT çalışma saatleri değişti mi? Nisan ayı PTT açılış kapanış saatleri!
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