ŞOK aktüel ürünler kataloğunda temizlik ürünleri ön plana çıkıyor. Her hafta binlerce kişinin takip ettiği ŞOK indirimli ürünler kataloğu 1-7 Nisan tarihleri için yayınlandı. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran ve 81 ilindeki şubelerinde satışa sunan ŞOK marketlerinin bu haftaki kataloğunda yer aktüel ürünleri arasında ev ve temizlik ürünleri ön plana çıktı. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK 1 NİSAN AKTÜEL KATALOĞUNDA YENİ ÜRÜNLER