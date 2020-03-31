ŞOK 1-7 Nisan aktüel kataloğu firma tarafından yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta ev, temizlik ve kişisel bakım ürünleri ön plana çıkıyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Peki, ŞOK 1-7 Nisan aktüel kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılacak? İşte indirimli ürünler listesi...

ŞOK 1 NİSAN AKTÜEL KATALOĞUNDA YENİ ÜRÜNLER