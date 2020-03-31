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    • 31.03.2020 19:23
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    1 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı! Haftanın fırsatlarında ev ve temizlik ürünleri ön plana çıkıyor

    Gündelik alışverişlerini yapacak olanlar tarafından heyecanla beklenen 1 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran ve 81 ilindeki şubelerinde satışa sunan ŞOK marketlerinin bu haftaki kataloğunda yer aktüel ürünleri arasında ev ve temizlik ürünleri ön plana çıktı. Kataloğda yer alan ürünleri merak edenler ŞOK 1 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler var sorusuna yanıt arıyor. İşte ŞOK'ta haftanın indirimli ürünleri...

    ŞOK 1 Nisan aktüel kataloğunda yeni ürünler!

    ŞOK 1-7 Nisan aktüel kataloğu firma tarafından yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta ev, temizlik ve kişisel bakım ürünleri ön plana çıkıyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Peki, ŞOK 1-7 Nisan aktüel kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılacak? İşte indirimli ürünler listesi...

    ŞOK 1 NİSAN AKTÜEL KATALOĞUNDA YENİ ÜRÜNLER

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    Haberler Ekonomi ŞOK 1 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı! Haftanın fırsatlarında ev ve temizlik ürünleri ön plana çıkıyor
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