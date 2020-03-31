Fahrettin Koca ne doktoru? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, nereli?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, nereli? Fahrettin Koca ne doktoru? Koronavirüsle mücadele sürerken, her geçen gün yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Bilim Kurulu görüşleri doğrultusunda sürece liderlik eden Fahrettin Koca kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu süreçte yaptığı açıklamalar ve aldığı önlemlerle her kesimden takdir toplayan Fahrettin Koca kimdir nereli? Fahrettin Koca ne doktoru? İşte Koca'nın hayatı hakkında merak edilenler…

FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Fahrettin Koca İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası yapmıştır. Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı, Medipol Hastanesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nin kurucusudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. Sağlık Bakanı'dır.