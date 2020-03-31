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    • 31.03.2020 20:17
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    Son dakika: açıkladı: O kurumlar da katıldı

    Son dakika haberine göre, adımına Katılım Finans Kurumları da dahil oldu. , "Kamu bankalarımızın başlattığı Temel İhtiyaç Desteği adımına da dahil oldu. Tüm kurumlarımızla milletimize destek olmayı sürdüreceğiz. #BirlikteBaşaracağız" dedi.

    Bakan Albayrak açıkladı: O kurumlar da katıldı
    adımına Katılım Finans Kurumları da dahil oldu.


    Berat Albayrak, "Kamu bankalarımızın başlattığı Temel İhtiyaç Desteği adımına Katılım Finans Kurumlarımız da dahil oldu. Tüm kurumlarımızla milletimize destek olmayı sürdüreceğiz. #BirlikteBaşaracağız" dedi.

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