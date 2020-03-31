Temel İhtiyaç Desteği adımına Katılım Finans Kurumları da dahil oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımızın başlattığı Temel İhtiyaç Desteği adımına Katılım Finans Kurumlarımız da dahil oldu. Tüm kurumlarımızla milletimize destek olmayı sürdüreceğiz. #BirlikteBaşaracağız" dedi.
Kamu bankalarımızın başlattığı Temel İhtiyaç Desteği adımına Katılım Finans Kurumlarımız da dahil oldu. Tüm kurumlarımızla milletimize destek olmayı sürdüreceğiz. #BirlikteBaşaracağız https://t.co/25CmCBhkxm— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 31, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımızın başlattığı Temel İhtiyaç Desteği adımına Katılım Finans Kurumlarımız da dahil oldu. Tüm kurumlarımızla milletimize destek olmayı sürdüreceğiz. #BirlikteBaşaracağız" dedi.
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