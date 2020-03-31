Altın fiyatlarındaki dalgalı seyrin ardından konu hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 azalışla 340,00 liradan tamamladı. Halk arasında güvenilir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketli dakikalar yaşanıyor. Altın yatırımı olan vatandaşlar bu kapsamda 30 Mart anlık çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?