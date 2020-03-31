Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek verdiklerini bildirdi.
Olpak, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma Kampanyasına, 10 milyon TL destek verdiklerini duyurdu.
CB'miz @RTErdogan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, YK kararımızla DEİK Ailesi olarak 10 Milyon TL destek veriyoruz. Bu küresel soruna karşı yürüttüğümüz ulusal mücadelemizi dayanışmayla kazanacağız.— Nail Olpak (@NailOlpak) March 31, 2020
Üyelerimiz de kampanyaya ayrıca katılacak.#BizBizeYeterizTürkiyem pic.twitter.com/yOArGLx2WA
Olpak paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, Yönetim Kurulu kararımızla DEİK Ailesi olarak 10 milyon TL destek veriyoruz. Bu küresel soruna karşı yürüttüğümüz ulusal mücadelemizi dayanışmayla kazanacağız." ifadelerini kullandı.
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