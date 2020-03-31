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    • 31.03.2020 19:50
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    Son dakika: 'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon TL'lik destek!

    Son dakika haberine göre, Başkan 'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek yağıyor. Başkanı : "Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek veriyoruz." dedi.

    DEİK'ten 10 milyon TL'lik destek!

    Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu () Başkanı , Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek verdiklerini bildirdi.

    Olpak, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma Kampanyasına, 10 milyon TL destek verdiklerini duyurdu.




    Olpak paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, Yönetim Kurulu kararımızla DEİK Ailesi olarak 10 milyon TL destek veriyoruz. Bu küresel soruna karşı yürüttüğümüz ulusal mücadelemizi dayanışmayla kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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