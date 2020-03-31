Berberler, kuaförler, güzellik merkezleri ne zaman açılacak? Açıklama geldi mi?

Berberler, kuaförler, güzellik merkezleri ne zaman açılacak? Korona virüs tedbirleri kapsamında berber ve kuaförlerin geçici olarak kapatılmıştı. 22 Mart Pazar akşamı berber ve kuaförlerin faaliyetleri durdurulmuştu. Peki, berber ve kuaförler ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı açıklaması geldi mi?

BERBER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Berber, kuaför ve güzellik merkezi gibi yerlerin ne zaman açılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

BERBERLER NE ZAMAN KAPATILDI?

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı, önlemler almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından ek bir genelge 81 il valiliklerine gönderildi.

Genelgeye göre, vatandaşın bir arada bulunması ve yapılan işlemler sırasında fizikel temas olması nedeniyle berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri 22 Mart Pazar saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.

Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından il, ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.