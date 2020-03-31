Petrol 10 dolara koşuyor

Petrol fiyatları, Coronavirüs nedeniyle talebin düştüğü bir ortamda arzın artması ile birlikte 18 yılın en düşüğüne geriledi. Geçen hafta 25 doların üzerini gören brent petrol yeni haftaya aşağı yönlü başlarken, varil fiyatı 22.69 dolara kadar indi ve 2002 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Batı Teksas petrolü (WTI) de 20 doların altına gerileyerek Kasım 2002 seviyesinin altına geriledi. Yeni tip Coronavirüs'ün dünyanın dört bir yanında artan etkilerinin, günlük küresel petrol talebini 15 ila 20 milyon varil azaltacağı beklentisi, petrol fiyatlarının düşmesine neden oluyor. Ayrıca, Suudi Arabistan-Rusya çekişmesinin, küresel piyasalara daha fazla petrol arzı sunuyor olması da petrol fiyatlarını aşağı yönlü etkiliyor. Uzmanlara göre, Covid-19 tehdidi devam ettiği sürece petrol fiyatları 20 doların altına inebilir ve hatta 10 dolar bandına kadar gerileyebilir.
POMPAYA YENİ TARİFE
Petrol fiyatlarındaki düşüş sürerken, içeride pompa fiyatları değişti. Benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim, motorinin litre fiyatına ise 6 kuruş zam geldi. Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5.30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.22 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 5.21 liradan 5.13 liraya indi.
POMPAYA YENİ TARİFE
Petrol fiyatlarındaki düşüş sürerken, içeride pompa fiyatları değişti. Benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim, motorinin litre fiyatına ise 6 kuruş zam geldi. Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5.30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.22 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 5.21 liradan 5.13 liraya indi.
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