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    • Ekonomi
    • 31.03.2020 01:41
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    • 31.03.2020 01:41
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan ''na destek: Biz Bize Yeteriz Türkiyem

    Hazine ve Maliye Bakanı , Başkan Erdoğan'ın başlattığı 'na Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla destek verdi. Albayrak paylaşımında, "Devlet olarak tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız. Her adımımızı milletimizin işini korumak, refahını ve bütçesini desteklemek için atıyoruz. Bu güçlü devlet-millet dayanışmasını destekleri ile bereketlendirmek isteyen tüm vatandaşlarımızla #BizBizeYeterizTürkiyem diyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , Başkan Erdoğan'ın başlattığı 'na Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla destek verdi.

    Albayrak paylaşımında, "Devlet olarak tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız. Her adımımızı milletimizin işini korumak, refahını ve bütçesini desteklemek için atıyoruz. Bu güçlü devlet-millet dayanışmasını destekleri ile bereketlendirmek isteyen tüm vatandaşlarımızla #BizBizeYeterizTürkiyem diyoruz." ifadelerini kullandı.

    İşte Bakan Albayrak'ın o mesajı:

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