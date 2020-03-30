Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla destek verdi.
Albayrak paylaşımında, "Devlet olarak tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız. Her adımımızı milletimizin işini korumak, refahını ve bütçesini desteklemek için atıyoruz. Bu güçlü devlet-millet dayanışmasını destekleri ile bereketlendirmek isteyen tüm vatandaşlarımızla #BizBizeYeterizTürkiyem diyoruz." ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Albayrak'ın o mesajı:
Devlet olarak tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız. Her adımımızı milletimizin işini korumak, refahını ve bütçesini desteklemek için atıyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 30, 2020
Bu güçlü devlet-millet dayanışmasını destekleri ile bereketlendirmek isteyen tüm vatandaşlarımızla #BizBizeYeterizTürkiyem diyoruz. pic.twitter.com/69Yz9uFEUD
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