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    • Ekonomi
    • 30.03.2020 16:58
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    • 30.03.2020 17:27
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    Son dakika: e 8 kuruş indirim

    Son dakika haberleri... ’ten yapılan açıklamaya göre ve motorin fiyatları bugün tekrar değişti. Benzinin na 8 kuruş indirim geldi. Uzmanlar, Asya pazarında motorin tüketiminin artmaya başlamasıyla bu ürünün fiyatında yükseliş görüldüğünü, düşen talep ve benzin tüketiminin azalmasıyla söz konusu akaryakıt türünde ise fiyatın düştüğünü belirtiyor. Ayrıca iki üründe de fiyatlarda yön arayışının devam ettiği ifade ediliyor.

    Benzine bir indirim daha

    in na 8 kuruş indirim, motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam geldi.

    AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından () aldığı bilgiye göre, 'da ve 'de ortalama 5,30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,22 lira olacak. Benzinin litresi 'da 5,21 liradan 5,13 liraya inecek.

    Öte yandan, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,46 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,30 liradan 5,36 liraya, İzmir'de ise 5,42 liradan 5,48 liraya yükselecek.

    Uzmanlar, Asya pazarında motorin tüketiminin artmaya başlamasıyla bu ürünün fiyatında yükseliş görüldüğünü, düşen talep ve benzin tüketiminin azalmasıyla söz konusu akaryakıt türünde ise fiyatın düştüğünü belirtiyor. Ayrıca iki üründe de fiyatlarda yön arayışının devam ettiği ifade ediliyor.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
    Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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