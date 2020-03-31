Kredi erteleme hangi bankalarda var? Özel bankaların kredi erteleme şartları neler?

Konut ve ihtiyaç kredisi son dakika ertelendi mi? Sorusu milyonlarca borçlu tarafından sorulmaya devam ediyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING ve diğer tüm bankaların kredi erteleme şartları bayahı merak ediliyor.
GARANTİ KREDİ ERTELEME
Garanti BBVA, Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü dönemde gerek toplum sağlığını korumak gerekse olası ekonomik sorunların üstesinden gelebilmek üzere yeni tedbirler geliştirdi.
Bu kapsamda müşterilerine sunduğu destekler şu şekilde:
Müşterilerin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın, 30 Haziran 2020 tarihine kadar öteleme imkânı,
Ticari kredilerde mevcut kredilerin anapara ödemeleri 6 aya kadar uzatılabilme; sonrasında ise firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırma,
KOBİ'ler ile mikro ölçekli işletmelerin hâlihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri adına, mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmalarıyla destekleme,
KOBİ'lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik,
Bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlanması,
Koronivirüs salgınından ağırlıklı etkilenen sektörler başta olmak üzere, ekonomik destek ihtiyacı duyan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak ödemesiz dönem seçeneği de dikkate alınarak gerekli desteğin sağlanması,
Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla, sıkıntıda olan müşterilere içinde bulunduğu mali durum dikkate alınarak kişi bazında değerlendirilip destek olunması,
30 Nisan 2020 tarihine kadar, Garanti BBVA Mobil, İnternet Bankacılığı veya ATM'lerden yapılacak havale ve EFT işlemlerinin ücretsiz olması.
*Bireysel ve şahıs firması sahibi müşterilerimiz, İhtiyaç, Taşıt ve Konut Kredileri faiz oranları değişmeden 3 aya kadar taksit erteleme, 6 aya kadar vade uzatma ve Avans Hesap ekstreleri için 3 aya kadar öteleme işlemlerini, 30 Mart Pazartesi itibarıyla 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı'nı veya şubelerimizi arayarak yapabilecektir.
ING KREDİ ERTELEME
Koronavirüs salgını, Türkiye dahil birçok ülkede bireyler ve toplum üzerinde geniş çaplı bir etki gösteriyor.
Bazı müşterilerimizin beklenmedik finansal sıkıntılarla karşılaşmış olabileceklerini düşünerek bu müşterilerimizin ihtiyaçlarını desteklemek amacı ile bir takım uygulamaları devreye aldık.
ING'de bulunan kredisini geri ödeme hususunda zorlanan KOBİ ve ticari müşterilerimizin şubeleri ile iletişime geçmelerini rica ediyoruz.
Koronavirüs salgınından etkilenen bireysel müşterilerimize ihtiyaç, taşıt, konut kredisi taksitleri ve kredi kartı ekstre ödemeleri için 3 ay erteleme imkanı veriyoruz.
Bu uygulamadan yararlanmak isterseniz, kredinizin faiz oranı ile taksit tutarı yeniden hesaplanır ve yeni bir ödeme planı oluşturulur.
Evinizden çıkmadan ,ING Mobil-> Ödemeler -> Kredi Ödemesi sekmesinden kredileriniz için ödeme erteleme talebinde bulunabilirsiniz. Talebinizle ilgili hafta içi mesai saatlerinde sizi arayacağız.
Kredi erteleme detayları
30 Nisan 2020 tarihine kadar talepte bulunan müşterilerimizin kredilerine yönelik taksit ödemeleri, 3 ay ertelenir. (Örneğin, 15 Nisan tarihli taksitin, 15 Temmuz tarihinde ödenmesi beklenir.) Kredi süresi, aylık taksitin aynı seviyede korunması için bu doğrultuda uzatılır.
HALKBANK KREDİ ERTELEME ŞARTLARI!
Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye aldığımız "Ekonomiye Destek Paketi" kapsamında; talep etmeniz halinde 23 Mart 2020'den önce kullandığınız Bireysel İhtiyaç Kredisi, Taşıt Kredisi, Konut Kredisi taksit ödemelerinizi 3 aya kadar erteleyebilirsiniz.
Erteleme işleminden doğan faiz farkınız, kalan kredi vadenize eşit olarak dağıtılacaktır. Taksit erteleme talebiniz başvurunuz sonrası 7 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Taksit erteleme gerçekleştikten sonra tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacak olup, yeni ödeme planınızı Halkbank İnternet Şube ve Mobil Şube'den görüntüleyebilirsiniz.
HALKBANK KREDİ ERTELEME NASIL YAPILIR?
Halkbank İnternet Şubesi'nden giriş yaptıktan sonra; Ürün > Kampanyalarım > Güncel Kampanyalar sekmesinden Bireysel Taksit Erteleme adımlarını izleyerek taksit erteleme talebinizi iletebilirsiniz.
0850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak müşteri temsilcisine bağlanmadan sesli yanıt sistemimizde "Taksit Erteleme" teklifi ile talebinizi iletebilirsiniz.
VAKIFBANK KREDİ ERTELEME ŞARTLARI!
Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye aldığımız Ekonomiye Destek Paketi kapsamında talebiniz doğrultusunda kredinizin taksitlerini (İhtiyaç Kredisi, Taşıt Kredisi, Konut Kredisi, Ek Hesap, Kredi Kartı) 3 ay sonraya erteleyebilirsiniz.
23 Mart 2020'den önce kullandığınız Taksitli Kredilerde (İhtiyaç Kredisi, OTO, Konut) taksit ödemeleri talep edilmesi halinde 3 ay sonraya ötelenebilecektir. Öteleme sonucu vade uzatmadan kaynaklı oluşacak akdi faiz yeni ödeme planındaki taksitlere dağıtılacak olup, ayrıca Temerrüt/Gecikme Faizi alınmayacaktır. Talebinize istinaden taksitli kredilerde oluşacak yeni ödeme planının tarafınızca onaylanması sonrasında otomatik olarak güncelleme yapılacaktır.
Ek hesaplarda ise talep etmeniz durumunda öteleme döneminden sonraki ilk ay faiz tahakkuk işlemi yapılacaktır.
Kredi kartlarında ekstre erteleme talep etmeniz durumunda tüm ekstre borcunuz 3 ay sonraki ekstre dönemine ertelenebilecektir. İşlem anında kredi kartı sahiplerinin finansal koşulları onayı ile 3 ay ekstre erteleme işlemi gerçekleştirilecektir.
VAKIFBANK KREDİ ERTELEME NASIL YAPILIR?
VakıfBank Mobil'den ve İnternet Bankacılığından "Profilim" butonuna tıklayarak "Bize Yazın" bölümünden "BİREYSEL KREDİLER- Covid-19 Kredi Taksit Erteleme Talepleri" menüsünden taksit öteleme talebinizi iletebilirsiniz.
Çağrı Merkezi'nden bağlanarak taksit öteleme talebinizi iletebilirsiniz.
Kredi kartı erteleme taleplerinizi, VakıfBank Mobil'den, İnternet Bankacılığından, Çağrı Merkezinden ve Şubelerimizden ekstre erteleme talebinizi iletebilirsiniz.
İŞ BANKASI KREDİ ERTELEME
Korona virüs salgını nedeniyle yürüttüğümüz ekonomiye destek paketi kapsamında açık ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi taksit ödemelerinizi ve kredi kartı hesap özeti borçlarınızı 3 aya kadar öteleyebilirsiniz. Ek Hesap faiz tahsil gününüzü de aynı kapsamda 3 ay sonra olacak şekilde öteleyebilirsiniz.
Taksit ödemeli bireysel kredilerinizi ötelediğinizde, öteleme dönemi sonrası, ötelemeye konu dönem üzerinden kredinin faiz oranı ile taksitler yeniden hesaplanacak ve yeni ödeme planı oluşturulacaktır. Borçlarınızın ötelenmesi durumunda dilediğiniz zaman İşCep veya İnternet Şubesi'nde yer alan "Krediler - Borç Ödeme" menüsünden borcunuzu ödeyebilirsiniz.
Öteleme taleplerinizi,
• İşCep içinde "Kampanyalar" sekmesinde veya
• isbank.com.tr İnternet Şubesi giriş kısmında
yer verilen öteleme tekliflerini kabul ederek iletebilirsiniz.
Kredi kartı hesap özetlerinizi de, İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi'nden akdi faiz oranı üzerinden 3 aya kadar erteleyebilirsiniz. Erteleme işlemlerinizi, Türk Lirası Hesap Özetleriniz için hesap kesim tarihiniz ile son ödeme tarihiniz arasında gerçekleştirebilirsiniz.