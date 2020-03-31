Kredi erteleme hangi bankalarda var? Özel bankaların kredi erteleme şartları neler?

Koronivirüs salgınından ağırlıklı etkilenen sektörler başta olmak üzere, ekonomik destek ihtiyacı duyan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak ödemesiz dönem seçeneği de dikkate alınarak gerekli desteğin sağlanması,

Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla, sıkıntıda olan müşterilere içinde bulunduğu mali durum dikkate alınarak kişi bazında değerlendirilip destek olunması,

30 Nisan 2020 tarihine kadar, Garanti BBVA Mobil, İnternet Bankacılığı veya ATM'lerden yapılacak havale ve EFT işlemlerinin ücretsiz olması.

*Bireysel ve şahıs firması sahibi müşterilerimiz, İhtiyaç, Taşıt ve Konut Kredileri faiz oranları değişmeden 3 aya kadar taksit erteleme, 6 aya kadar vade uzatma ve Avans Hesap ekstreleri için 3 aya kadar öteleme işlemlerini, 30 Mart Pazartesi itibarıyla 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı'nı veya şubelerimizi arayarak yapabilecektir.