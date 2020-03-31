Ülkemizde büyük bir kısmı esnaf olan KOBİ'ler, yılda 250'den az kişi çalıştıran ve net satış hasılatı 40 milyon TL'yi geçmeyen işletmeler olarak tanımlanıyor. Vergi levhalı bu işletmeler, işletme adına esnaf kredisine başvurabiliyor. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca KOBİ alacaklarına yönelik sağlanacak reasürans desteği, 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan riskleri kapsayacak. Vatandaşlar ise KOBİ tanımı nedir, kimlere verilir? Gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. KOBİ kredisi ile ilgili ayrıntılı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
KOBİ TANIMI NEDİR?
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), yıllık 250 kişiden az işçi istihdam eden ve yıllık mali bilançosu 125.000.000 (yüz yirmi beş milyon) TL'yi aşmayan ve bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan bir ekonomik birimdir.
KOBİ olarak tanımlanan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin özellikleri ise şu şekilde;
Mikro İşletme: 10 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 3 milyon lirayı aşmayan işletmelerdir.
Küçük İşletme: 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 25 milyon lirayı aşmayan işletmelerdir.
Orta Büyüklükteki İşletme: 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 125 milyon lirayı aşmayan işletmelerdir.
BAKAN ALBAYRAK'TAN KOBİ DESTEK KREDİSİ 2020 İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Bakan Albayrak, KOBİ alacaklarının devlet garantisinde olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın KOBİ destek kredisi ile ilgili kararına ilişkin detaylar şu şekilde;
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca KOBİ alacaklarına yönelik sağlanacak reasürans desteği, 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan riskleri kapsayacak.
Risklerin hasar prim oranı, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 110 ve üzeri için reasürans desteği taahhüt edilecek.
Reasürans desteği ihtiyacı ortaya çıktığında söz konusu tutar, merkezin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.
Kovid-19 salgını nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuz etkileri gidermesi öngörülen karar, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.
KOBİ DESTEK KREDİSİ ŞARTLARI
Mikro, küçük veya orta ölçekli Kobilerin verilen destek kredilerinden faydalanması için bazı şartlara sahip olması gerekir.
Bu şartlardan en önemlisi işletmenin kredi notunun yüksek olması gerektiğidir. İşletmelerin kredi notlarının durumu daha önce bankalardaki ödeme devamlılığı, kredi veya kredi kartı taksitlerini ödeme davranışları hakkında bilgi verir. Bu yüzden kredi notu yüksek kişilerin daha önce çalışan bankalar ile ödeme hususunda sorun yaşamadığının göstergesidir. Bu yüzden bankalar ticari geçmişinde yüksek kredi notuna sahip olan kişilere destek kredi vermek ister.
Ayrıca bu krediyi almak için mutlaka mikro, orta veya küçük ölçekli bir ticari işletme olunması ve bu şartları sağlayan değerlere sahip olması gerekir.
Kredilere başvurmadan önce hangi alanda kredi alınacak ise bankanın o alanda özelleştirdiği şartları da yerine getirmek gerekir. Örneğin makine ekipman alımına sağlanan destek kredisi farklı iken ithalat-ihracat alanından sağlanan kredi farklıdır. Bu yüzden kredilerin kendi içinde kapsamının farklılaşması, şartlarının da farklı olmasına neden olur. Bu yüzden almak istediğiniz kobi destek kredisinin kapmasının ilgili bankadan öğrendikten sonra gerekli şartları yerine getirerek ve ilgili belgeleri sağlayarak yeniden krediye başvurmalısınız.
KOBİ DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?
Kobilere verilen krediler için bankalara başvuran ticari işletmelerin önce gerçekten Kobi kapsamında olup olmadığı kontrol edilir. Eğer bu kapsamda ise işletmeler değerlendirmeye alınır. Kobiler almak istedikleri krediyi neden aldıklarını ve ne amaçla kullanacaklarına dair bilgileri bankaya ibraz etmek durumundadır. Bu ibrazın ardından banka tarafından ticari işletmenin bilanço ve yıllık mali tablosu, kredi notu, kredi kullanma amacı gibi durumlar üzerinden değerlendirme yapılır. Bu süreçte etkin inceleme için banka tarafından kişilerden bazı belgeler istenir. Bunlar; işletmenin vergi levhası, mali verileri içeren evraklar, mali tablo, yıllık bilanço, gelir belgesi, işletme kaydı bulunan ticari gazete sicil kaydı ve ikametgah belgesidir. Tüm bu bilgilerin incelenmesi sonucunda destek kredisi onayı çıkar veya çıkmaz. Eğer krediye onay çıkmaz ise nedenleri ile size geri dönüş yapılır. Eğer krediye onay çıkar ise banka tarafından ilgili şubeye davet edilirsiniz. Burada kredinin şartları, faiz oranları, vade seçenekleri ve kredi miktarına dair bilgilendirme yapılır. Siz de krediyi kabul ettiğiniz takdirde anlaşılan oranlarda ödemeler ve geri ödemeler yapılmaya başlanır.
Ülkemizde Kobi destek kredisi veren özel ve resmi bankalar vardır. En çok bankalar destek kredileri veriyor. Bu bankalar; İş bankası, Garanti, Akbank, TEB, Denizbank, Finansbank ve Yapı kredidir. Bunların yanında devlet resmi bankası olan Vakıfbank ve Ziraat Bankası da destek kredileri verir. Bankaların haricinde bazı devlet destekli kurumlar da Kobilere kredi sağlıyor.
DEVLET DESTEKLİ KOBİ KREDİSİ
Kobi kredileri sadece bankalar tarafından ticari işletmelere sağlanmıyor. Devletin görevlendirdiği bazı kurumlar da belli alanlarda faaliyet gösteren ticari işletmelere bir kısmı hibe bir kısmı da düşük faizli kredi olmak üzere krediler veriyor. Devlet Kobi kredisi ülkemizde KOSGEB kurumu tarafından "Kobi Destek Programı" kapsamında veriliyor. KOSGEB tarafından verilen bu destek kredilerinin bir kısmı hibe bir kısmı faizsiz veya çok düşük faizli krediler şeklindedir. Üstelik orta veya küçük ölçekli işletme olmanız fark etmeksizin KOSGEB'in destek kredilerinden faydalanabilirsiniz. KOSGEB'den kredi almak için işletmenin ticari sicil kaydı olması gerekir.
Aynı zamanda kendi meslek grubunun var olan ticari odasına da üye olması istenir. Bu şartları sağladıktan sonra kendi ilinizdeki Kosgeb kurumuna şahsi başvuru yaparsınız. Burada Kosgeb veri tabanına ticari işletmenin bilgileri eklenir. Kosgebin Kobi beyannamesi doldurulur ve bir iş planı hazırlanır. Bu belgeler ile artık Kosgeb destek kredisine başvuru yapılır. Kosgebden hangi alanda destek isterseniz bunun beyan ederek her yıl Kosgeb için açıklanan hibe oranlarına göre destek kredisinden faydalanabilirsiniz.
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