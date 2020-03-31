Prime esas günlük kazanç tutarı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 lira olarak esas alınıyor. Asgari ücret desteğine ilişkin detaylar ve son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ MÜJDESİ!
Başkan Erdoğan bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada asgari ücret desteği hakkında "Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak" açıklamasında bulunmuştu. Kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, 1 Mart - 30 Haziran döneminde işyeri kiralarının ödenmemesinin tahliye sebebi sayılmaması gibi düzenlemeler içeren kanun Başkan Erdoğan tarafından onaylandı.
Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'de kabul edilen düzenlemeyi Twitter'dan duyurdu. Düzenlemeye göre, işçilere işverenlere 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verilecek.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Asgari ücret desteği ilk olarak 2016 yılında yapılan değişiklikle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile yürürlüğe giren ve sonrasında 2017, 2018, 2019 yıllarında çıkarılan kanun maddeleri ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici maddeler ile uygulama devam ettirilmiştir.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANIR?
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte özellikle işverenleri yakından ilgilendiren asgari ücret destek rakamları şu şekilde oldu:
"2019 yılında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 TL, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 TL olan asgari ücret desteği uygulanmıştır. 2020 için alt mevzuat çalışmaları devam etmektedir."