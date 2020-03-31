Ülkemizde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla insanı esas alan bir yaklaşımla kapsayıcı istihdam politikaları geliştirmek amacıyla kurulan İŞKUR, işsizlikle mücadele eden en etkili kurumdur. Sosyal politikalar kapsamında işsizlik oranını düşürmek ve vatandaşların iş imkanlarına kolaylıkla kavuşmasına yardımcı olmak maksadıyla çalışmalarını yürüten kurum, günlük, aylık veya dönemsel olarak çeşitli sektörlere dair iş ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Vatandaşlar, yayınlanan ilanlara özgeçmişlerini yönlendirerek başvuru yapabiliyor. Peki İŞKUR ilanları nasıl görüntülenir? Kimler İŞKUR ilanlarına başvurabilir? İşte İŞKUR iş ilanlarına dair merak edilen bütün detaylar…
KURS
İŞKUR 'da yayımlanan iş ilanlarına başvuru yapan ve işe girmeye hak kazanan adaylar , önce kursa alınacak. Kursa alınacak ve eğitim görecek adaylara bu sürece maaş ödemesi İŞKUR tarafından yapılır. Kursun sona ermesinin ardından adaylar daha sonra işe başlatılacak.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?
İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
Emekli olmamak,
Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.
Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.
GÜNCEL KURSLAR
İŞKUR 'da yayımlanan güncel kurs ilanları şu şekilde:
İŞBAŞI EĞİTİM KURSLARI
İŞKUR işbaşı eğitim güncel kursları şu şekilde:
MAAŞ VE DİĞER ÜCRETLER
Kurs süresince adaya , İŞKUR tarafından günlük ödeme yapılacak. Ödemeler hakkında İŞKUR 'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 89,4 TL, öğrenciler için 67,05 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 44,7 TL zaruri gider ödemesi,
İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde imalat sektöründe düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,
Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 100 TL zaruri gider ödemesi,
İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi, Genel sağlık sigortası primi, İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır.
İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?
Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.
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