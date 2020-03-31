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    • Ekonomi
    • 31.03.2020 Gazete
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    İhtiyaç sahiplerine 1.000’er TL yarın hesapta

    açıkladı: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000’er liralık destek ödemeleri yarın başlıyor. Öte yandan Yaklaşık 19 bin firmanın 420 bin sigortalı için kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu kaydeden Selçuk, ödemenin en fazla 3 ay olacağını söyledi.

    2 milyon aileye 1000 lira
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında verdiği müjdeler birbiri ardına hayata geçiyor. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağını açıkladı. Nakdi yardımlardan yararlanmak isteyenlerin vakıflara ve kaymakamlıklara doğrudan başvurmak yerine telefonla başvurmalarını da isteyen Selçuk, "Vatandaşlarımızdan ricamız. Lütfen vakıflara fiziki başvurudan ziyade telefonla arasınlar" dedi. Emekli ikramiyelerinin 7-11 Nisan'da ödeneceğini anlatan , "Vatandaşlarımız lütfen evlerinde kalsın, biz onlara ulaştırmaya gayret ediyoruz. Tüm hizmetlere hiç evlerinden çıkmadan online ulaşabilirler. Önce dijital ortamda başvursunlar" diye konuştu.

    420 BİN ÇALIŞANA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
    Bakan Selçuk, Coronavirüs nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan/durduran tüm işletmelerin 'kısa çalışma ödeneği'ne başvurabileceğini belirterek, "Etkilenen bütün işletmelerimiz üzerinden başvurabilir. Hem işvereni hem de çalışanımızı korumak zorundayız. Salgından etkilenen tüm işletmelerimiz başvurabilir. Tüm işletmeler başvursun, inceleyip karar vereceğiz. Başvuruları 60 günden önce tamamlayacağız. Sektör şartımız yok" dedi. Yaklaşık 19 bin firmanın 420 bin sigortalı için kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu kaydeden Selçuk, ödemenin en fazla 3 ay olacağını söyledi.

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