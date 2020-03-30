





Coronavirüs tedbirleri kapsamında devreye alınan kısa çalışma ödeneğine firmaların başvuruları geçen hafta başından bu yana alınırken, çalışanların bu imkandan yararlanma şartları kolaylaştırıldı. İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için son 120 gün hizmet akdine tabi çalışması şartı 60 güne, son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışmış olması şartı ise 450 güne çekildi.

