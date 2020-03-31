Ceza infaz düzenlemesi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu

AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa hazırladığı ceza infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "Şu anda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçeceklerle bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı ceza infaz düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını söyledi. Özkan, özellikle teklifin hazırlanmasında emeği geçen MHP ve AK Parti grup başkan vekilleri ile milletvekillerine teşekkür edip, süreç devam ederken, diğer siyasi parti gruplarını da ziyaret ederek, teklif, öneri ve değerlendirmelerini aldıklarını söyledi.

'CİNSEL SUÇLAR, UYUŞTURUCU SUÇLARI, TERÖR SUÇLARI KAPSAM DIŞI'

Teklif çalışmaları kapsamında ceza hukukçuları, akademisyenler, uygulayıcılar ve yüksek yargı mensuplarının görüşlerini aldıklarını belirten AK Parti'li Özkan, "Başta İnfaz Kanunu olmak üzere 11 farklı kanunda değişiklik içeren 70 maddeden oluşan kanun teklifimizi tamamladık. Kamuoyu taktir edecektir ki infaz düzenlemesi zor bir alandır. Bu kapsamda toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı suçlar ve terör suçları bu kapsamın dışına çıkarılmıştır. Öteden beri ülkemize büyük zararlar veren terör suçları özellikle hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Ayrıca Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmesi sebebiyle cezaevi boyutlarıyla birtakım tedbirler alınması da ortaya çıkmıştır" diye konuştu.