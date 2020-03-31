CEZAEVLERİNDE KORONA VİRÜS VAKASI MEVCUT MU?

Ceza infaz kurumlarımızda halen bir vaka yok. çok büyük tedbirler aldık. Yeni gelenler ya da tutuklamalar oluyor. Onlarla ilgili bir karantina bölgesi belirlendi. Sonda koğuşlara alınıyor. Ceza infaz kurumlarımızda çok büyük tedbirler aldık. Yeni girenlerle ilgili belli bir yerde izole edildikten sonra koğuşlara alınıyor. Hastanelere giden mahkumlar için de bu durum aynen uygulanıyor. Koğuşlarda bu anlamda değerlendirme yapılan bir durum yok. Tüm tedbirler alınıyor. Başsavcılarımıza tüm personelimize doktorlarımıza hükümlü yakınlarımıza çok teşekkür ediyorum Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar neyse bunlara uymaya çalışıyoruz. Her türlü titizlik yapılıyor. Bu konuda hiçbir olumsuz bir vakanın meydana gelmemesi için cezaevlerinde titizlikle çalışılıyor. İnfaz koruma memurlarımız için dün itibari ile bir düzenlemeyi başlattık. Hepimiz bazı şeylerden fedakarlık yaparak bu durumun üstesinden geleceğiz. Her türlü hazırlığımızı aldık alıyoruz. Cezaevlerindekilerin de bu konuda bir hassasiyet söz konusu. Hastaneden cezaevinden yeni giren kişilerle ilgili de ayrı bir çalışma yapılıyor. Adliyelerle ilgili de ayrıca tedbirlerimiz söz konusudur.

Tabi cezaevleri ile ilgili son tahlilde belli suçlarla ilgili hasta ve belli yaşı olanlarla ilgili Meclis'ten bir kararın çıkmasını bekliyoruz.

Umut ediyorum önümüzdeki günlerde de bu sonuçlar artarak cezaevlerinde hastaneye gitmeden gerekli tedavilerin olmasını sağlamaya çalışacağız.

AF YASASI İLE KAÇ KİŞİ TAHLİYE OLACAK?

Belirli yaş ve üzeri hastalığı olanlar tahliye olacaktır.