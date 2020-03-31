Genel af yasası son dakika çıktı mı? Hangi mahkumlara af var? AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'ın açıklamalarıyla sistemin detayları açıkladı. Şuanda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Ayrıca, salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecekler olanlarla birlikte bu sayı 90 bini buluyor. Milyonların merakla beklediği Af yasasının kapsamına dair Meclis çalışmaları devam ederken kaç kişinin tahliye olacağı, yasanın kimleri kapsayacağı internette araştırılmaya başlandı. Af yasası kanunlaşırsa mevcut hükümlü sayısının üçte biri tahliye olmuş olacak. İşte af yasası, tahliye olabilecekler, ev hapsi alacaklar... Detaylar haberimizde...
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'ın açıklamalarıyla sistemin detayları belli oldu:
- Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır.
- Ceza infaz düzenlemesi ile süreler yeniden belirlenmektedir. Kasten adam öldürme, uyuşturucu, terör, kadına karşı suçlar dışındaki suçlar 1/2 ceza sistemi üzerinden düzenlenmiştir.
- Bazı suçlarda kamu düzenine verilen zarar göze alınarak cezaların artırılması öngörülüyor.
- Toplumda büyük zarar oluşturan tefeciliğin cezası artırılacak. 1 Temmuz 2016 öncesi işlenmiş denetimli serbestlik suçlarında süreyi 3 yıla çıkarıyoruz.
- Amaçlı suç örgütü kuranların cezalarının tavan ve tabanını 2 yıl artırıyoruz.
- Kadınlar, yaşlılar ve anneler lehine de düzenlemeler yaptık. 0-6 yaş altında çocuğu bulunan ve kendine bakamayacak hastalığı bulunanlar için konutta infazı getiriyoruz.
- Hakim teminatına bağlanan iyi hal indirimi itiraz müessesine de açılıyor.
KAÇ KİŞİ FAYDALANACAK?
Şuanda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Ayrıca, salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecekler olanlarla birlikte bu sayı 90 bini buluyor.
İNFAZ DÜZENLEMESİNİN KAÇ KİŞİYİ KAPSAYACAK?
Süreçte çok şey söylendi, doğrusunu Mecliste kanun teklifi verildiğinde, yasalaştığında göreceğiz.
Adam öldürme ve cinsel suçlar sayın Cumhurbaşkanımızın toplumun hiçbir kesiminin kabullenmeyeceği suçları dışında tutulması yönünde bir iradesi vardı. O anlamda bir hazırlık olduğunu söyleyebiliriz.
"DENETİMLİ SERBESTLİK..."
Ayrıca denetimli serbestlik süresinin uzatılması gündemde. Bu yönde bir çalışmanın olduğunu biliyoruz.Kaç kişinin tahliye olacağını söylemek şu an mümkün değil.
MHP İLE İSTİŞARELER TAMAM
Bugün meclise gelmesi sürpriz olmaz. Hemen hemen çalışmalar bitmişti. MHP ile istişareler de tamamlanmıştı. Çok ciddi bir durum olmazsa genel kurula gelir ve Türkiye için en doğru karar çıkar diye düşünüyoruz.
CEZAEVLERİNDE KORONA VİRÜS VAKASI MEVCUT MU?
Ceza infaz kurumlarımızda halen bir vaka yok. çok büyük tedbirler aldık. Yeni gelenler ya da tutuklamalar oluyor. Onlarla ilgili bir karantina bölgesi belirlendi. Sonda koğuşlara alınıyor. Ceza infaz kurumlarımızda çok büyük tedbirler aldık. Yeni girenlerle ilgili belli bir yerde izole edildikten sonra koğuşlara alınıyor. Hastanelere giden mahkumlar için de bu durum aynen uygulanıyor. Koğuşlarda bu anlamda değerlendirme yapılan bir durum yok. Tüm tedbirler alınıyor. Başsavcılarımıza tüm personelimize doktorlarımıza hükümlü yakınlarımıza çok teşekkür ediyorum Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar neyse bunlara uymaya çalışıyoruz. Her türlü titizlik yapılıyor. Bu konuda hiçbir olumsuz bir vakanın meydana gelmemesi için cezaevlerinde titizlikle çalışılıyor. İnfaz koruma memurlarımız için dün itibari ile bir düzenlemeyi başlattık. Hepimiz bazı şeylerden fedakarlık yaparak bu durumun üstesinden geleceğiz. Her türlü hazırlığımızı aldık alıyoruz. Cezaevlerindekilerin de bu konuda bir hassasiyet söz konusu. Hastaneden cezaevinden yeni giren kişilerle ilgili de ayrı bir çalışma yapılıyor. Adliyelerle ilgili de ayrıca tedbirlerimiz söz konusudur.
Tabi cezaevleri ile ilgili son tahlilde belli suçlarla ilgili hasta ve belli yaşı olanlarla ilgili Meclis'ten bir kararın çıkmasını bekliyoruz.
Umut ediyorum önümüzdeki günlerde de bu sonuçlar artarak cezaevlerinde hastaneye gitmeden gerekli tedavilerin olmasını sağlamaya çalışacağız.
AF YASASI İLE KAÇ KİŞİ TAHLİYE OLACAK?
Belirli yaş ve üzeri hastalığı olanlar tahliye olacaktır.
CİNSEL SUÇLAR KAPSAM DIŞI
Buna göre terör suçları, cinsel istismar suçları, kasten adam öldürme suçları ve uyuşturucu suçlarının bir kısmı af kapsamının dışında kalacak. Uyuşturucu kullanıcıları indirim kapsama alındı. Mükerrer işlenen suçlar da indirim kapsamına giriyor.
İnfaz çalışmasına ilişkin hazırlanan paketle ilgili olarak AK Parti hukukçularıyla Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışma tamamlandı. Metnin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulması ve bu hafta içerisinde TBMM'ye verilmesi bekleniyor
AF İÇİN KESİN KAPSAMA ALINMAYACAK SUÇLAR
Hafta sonu AK Parti ile MHP bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonucunda 4 suçun kesinlikle infaz indirimi dışında olması üzerinde karar kılındı. Karara göre infaz paketinde kapsam dışı bırakılacak 4 suç şu şekilde:
- Terör
- Cinsel suçlar
- Kadına şiddet
- Adam öldürme
BAŞKAN ERDOĞAN 'DAN 2 TALİMAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürmeyle uyuşturucu kesinlikle kapsam dışında tutulacak dediği ve MHP 'nin hassasiyetine dikkat edileceği talimatı verdiği bildirildi.
MHP ile AK Parti 'nin hafta sonu yaptığı görüşme sonrası paket daraltıldı ve paket, yeni bir pürüz çıkmazsa bu hafta meclise sunulacak.
CANAVARCA HİSLE YARALAMADA, CEZA ARTTIRILACAK
Yapılan düzenleme; mevcut durumdaki bazı aksaklıkların da giderilmesini öngörüyor.
Yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrolle ilgili bazı tedbirlerin takibi, denetimli serbestlik müdürlüğünün görevleri arasından çıkarılacak. Yaralama suçunun canavarca his saiki ile işlenmesi durumunda ceza artırılacak.
Azami verilecek süre 13 yıl 6 aydan 18 yıla çıkarılacak. Kaçakçılık suçlarında malın değerinin azlığı indirim nedeni olarak kabul edilecek ve kovuşturma evresi için de etkin pişmanlık imkanı getirilecek.
Kaçakçılık suçlarında malın değerinin hafif veya pek hafif olması halinde cezadan oransal indirim yapılabilecek.
Ayrıca, kovuşturma evresi için de etkin pişmanlık getirilerek kaçakçılık konusu malın değerinin iki katı parayı devlet hazinesine ödediği takdirde cezada belli bir oranda indirim yapılması sağlanacak.
KONUTTA İNFAZ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK
Düzenlemeyle, hapis cezalarının hafta sonu ve geceleyin ceza infaz kurumunda kalmak suretiyle infaz edilebilmesine ilişkin 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından ise 3 yıla çıkarılacak.
Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün uygulanacağı hapis cezalarının da sınırı artırılıyor ve çocuklar da buraya dahil ediliyor. Bu kapsamda konutta infazın sınırı; kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkeklerde 6 aydan 1 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişilerde 1 yıldan 2 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişilerde 3 yıldan 4 yıla çıkarılacak.
Toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden, maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği Adli Tıp Kurumu raporuyla tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine imkan sağlanacak.
Yeni doğum yapan ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapse mahkum olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınların da cezasının konutunda çektirilmesine imkan sağlanacak.
Hükümlülerin iyi hallerinin belirlenmesine ilişkin esaslar da düzenlemede yer aldı. Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, İdare ve Gözlem Kurulu tarafından iyi halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.
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