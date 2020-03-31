SGK YÖNETİMİ BELİRLİYOR

Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var. Bu para tüm annelere ödeniyor. Doğum yapan kadınlara 2019 yılı için 180 lira 'emzirme ödeneği (süt parası)' veriliyor. Anne sigortalı değilse para, sigortalı babaya veriliyor. Bu tutarı ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu bir önceki yılın enflasyonuna göre belirliyor.

2020 Çeyiz Yardımı SGK tarafından ödeniyor!

2020 yılında çeyiz yardımı alabilirsiniz. 2020 çeyiz yardımı yetim kalan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödenir. SSK ve Bağkurlu anne veya babası kaybedenler yetim maaşı da alabilir ancak 24 maaş tutarında ödemeyi kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak ödenir. Bu parayı SGK'dan alabilirsiniz.