Mart ayında alınabilecek devlet yardımını sizler için derledik. 1000 - 1500 TL arası devlet yardımı başvuruları başladı. 2020'de Devletten alınabilecek yardımları sizler için araştırdık. Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var. Bu para tüm annelere ödeniyor. Doğum yapan kadınlara 2019 yılı için 180 lira 'emzirme ödeneği (süt parası)' veriliyor. Anne sigortalı değilse para, sigortalı babaya veriliyor. Bu tutarı ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu bir önceki yılın enflasyonuna göre belirliyor.
SGK YÖNETİMİ BELİRLİYOR
Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var. Bu para tüm annelere ödeniyor. Doğum yapan kadınlara 2019 yılı için 180 lira 'emzirme ödeneği (süt parası)' veriliyor. Anne sigortalı değilse para, sigortalı babaya veriliyor. Bu tutarı ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu bir önceki yılın enflasyonuna göre belirliyor.
2020 Çeyiz Yardımı SGK tarafından ödeniyor!
2020 yılında çeyiz yardımı alabilirsiniz. 2020 çeyiz yardımı yetim kalan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödenir. SSK ve Bağkurlu anne veya babası kaybedenler yetim maaşı da alabilir ancak 24 maaş tutarında ödemeyi kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak ödenir. Bu parayı SGK'dan alabilirsiniz.
Muhtaç Engelliye 2020'de 818 TL yardım!
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında bir büyük destek muhtaç engellilere yapılıyor. Yüzde 40 ve üzeri engelli olup SSK güvencesi olmayan engellilere, yaşlılara, yetimlere ve muhtaç çocuklara Vakıflar Genel Müdürlüğü 818 TL ödeme yapıyor. Sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalandırılıyor. Muhtaç aylığı için gelir olmama şartı aranıyor.
Evde Bakım Parası 2020'de 1500 TL ödenecek!
Engelli yada çok yaşlı bakım parası olarak muhtaç kişilere bakma parası adı altında Aile Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinden başvurarak, evde baktığınız kişi için 1500 TL ödeme alabilirsiniz.
Yaşlılık Maaşı 2020'de 700 TL ödeniyor!
Hiç bir sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik durumu kötü olan 65 yaş üstü vatandaşlara Devletin ödediği yaşlılık maaşı veriliyor. Defterdarlık ve mal müdürlüklerinden başvuru evrakı alarak kaymakamlıklara başvuru yaparak 700 TL alabilirsiniz.
Emekli Olamayan Sigortalılara
Sigortalı olarak yıllarca çalışsa da emekliliğine az bir süre kala yada çalıştığı 4-5 yıl içinde işten çıkartılan kişiler SGK'dan toplu para alabiliyor. SGK'ya dilekçe vermeniz halinde hakedişiniz size ödenir.
716 TL Cenaze Yardımı 2020 yılında SGK'dan alabilirsiniz!
360 günlük sigorta primi ödeyenlere verilen cenaze yardımı bir çok kişi tarafından öldüğü anda sigorta olup olmadığını araştırıyor. Ölümde sigortalı olup olmamasının hiç bir öneminin olmadığı bu yardım 716 TL olarak yapılıyor. Eş ve çocukların alacağı yardım bulunmaması halinde anne-baba-kardeş de alabiliyor. SGK merkezlerinden başvurabilirsiniz.
Doğum İzninde Anneye en az 6000 TL!
Doğum öncesi ve doğumdan sonra alınan 4 aylık izin kullanan anneler çalışmadığı sürenin parasını devletten alır. En düşük ödeme hesaplandığında 6000 TL çıkıyor. Ziraat Bankası hesabı üzerinden yapılan doğum izni parası E-Devlet üzerinden alınabiliyor.
Rapor Parası 2020 en çok unutulan para!
Çalıştığın işte rapor günleri maaşı patron ödemez. İzin günü haricinde raporlu günlerde ödemeyi SGK yapar. İş görememezlik raporu ve istirat parası en çok unutulan ödemelerden biridir. Son 3 aylık kazancınıza göre günlük 50-100 TL arası ödeme yapılır.
Barınma Desteği 2020 eklendi!
Bütün bunlara ek olarak unutulan Barınma Desteği yayınlandı. Çalışma Bakanlığı 10 Bin - 25 Bin TL Barınma desteğini 2020 yılında sürdürdüğünü ve başvuruları aldığını ifade etti.
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