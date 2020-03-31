70 ülke IMF'ye koştu: Bize sadece Rusya ve Türkiye gelmedi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğunun IMF'den acil yardım başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Avrupa'da derin bir resesyonun bu yıl kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Thomsen, Avrupa Merkez Bankası'nın büyük çaplı müdahalelerinin önemli olduğunu vurguladı. Thomsen, Covid-19 krizi kaynaklı baskılara karşı IMF'nin yaklaşık 50 milyar dolarlık acil durum programlarından yararlanmak isteyen 70'ten fazla üye ülke olduğunu da bildirdi.
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