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    • Ekonomi
    • 31.03.2020 Gazete
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    70 ülke IMF'ye koştu: Bize sadece Rusya ve Türkiye gelmedi

    (IMF) , Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve 'daki dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğunun IMF'den acil yardım başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

    ‘Bize sadece Rusya ve Türkiye gelmedi’
    Uluslararası Para Fonu (IMF) , Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve 'daki dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğunun IMF'den acil yardım başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Avrupa'da derin bir resesyonun bu yıl kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Thomsen, Avrupa Merkez Bankası'nın büyük çaplı müdahalelerinin önemli olduğunu vurguladı. Thomsen, Covid-19 krizi kaynaklı baskılara karşı IMF'nin yaklaşık 50 milyar dolarlık acil durum programlarından yararlanmak isteyen 70'ten fazla üye ülke olduğunu da bildirdi.

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