70 bin mahkum... 31 Mart af yasası son dakika gelişmesi! Mahkumlara corona affı var mı? Af ne zaman çıkacak?

EV HAPSİYLE TAHLİYE

Ancak infaz düzenlenmesinin hayata geçirilmesinde bu kişilerin cezalarının indirim oranları da yeniden hesaplanacak. Tahliye süreleri tutanların, ev hapsi sona erecek.

Ceza süresi henüz dolmamış olanlar ise salgın geçtikten sonra açık cezaevine dönecek ve kalan cezasını burada çekecek.



SAYI 100 BİNİ BULABİLİR

AK Parti kurmayları, yasal düzenlemede bulunan 75 yaş üstü mahkûmların cezalarını evde çekmeleri, hamile ve hasta mahkûmlara yönelik ev hapsi önerilerinin hayata geçirilmesiyle cezaevinden hızla çıkacak mahkûm sayısının 100 bini bulacağını hesaplıyorlar. Bu hesaplama, normal infaz düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle tahliye olacaklarla daha artacak.