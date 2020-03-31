KOBİ TANIMI NEDİR?

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), yıllık 250 kişiden az işçi istihdam eden ve yıllık mali bilançosu 125.000.000 (yüz yirmi beş milyon) TL'yi aşmayan ve bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan bir ekonomik birimdir.

KOBİ olarak tanımlanan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin özellikleri ise şu şekilde;