Kredi, kredi kartı ve kredi mevduat hesabı erteleme faiz oranı

Bankacılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bankalar ödeme güçlüğü çeken firma ve bireysel müşterilerinin kredi taksiti, faiz ve anaparasını 3 ay erteleyecek. Müşteri bazında 6 ay ödemesiz 12 ya da 24 aya varan vade imkanı sunan bankalar da bulunuyor. Söz konusu ertelemeler için cari faiz oranları kullanılarak öteleme yapılacak.

Mart, nisan ve mayısa ait ödemelerin ertelenmesiyle 3 aylık ödemesiz bir dönem olacak. Ödemeler, taksit ödemesiz dönemden sonra haziran ayında tekrar başlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

Kamu bankaları, ertelenecek 3 aylık dönem için hesaplanan faiz tutarını kalan taksitlere eşit olarak bölerek müşterilerinin ödeme güçlerini zorlamayacak bir uygulama gerçekleştirecek. Kredinin taksitleri 3 ay ertelenirken, kredinin nihai vadesi de 3 ay ötelenmiş olacak.