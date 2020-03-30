En yüksek vadeli mevduat faizlerinden kaç para faiz gelirim olur?

Bankaların mevduat faiz oranları değişmeye devam ediyor. 30 Mart itibari ile mevduat faiz oranlarının en yüksek olduğu bankalar araştırılıyor. Bankaların en düşük 32 günlük mevduat faizi yüzde 9.00 bandında yer alıyor.
32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARINDA SON DURUM NE?
Bankaların en düşük 32 günlük mevduat faizi yüzde 9.00 bandında yer alıyor. 250 bin liraya kadar en yüksek faiz veren banka Burgan Bank iken, 250 bin lira ve üzerinde ING, Fibabanka ve Alternatif Bank ön plana çıkıyor. İşte banka banka güncel faiz oranları listesi…
BANKA FAİZ ORANLARI
Bankalarda açılabilecek olan iki tür hesap vardır. Bunlardan bir tanesi vadeli olurken diğeri de vadesiz hesaplardır. Vadesiz hesaplar sürekli para çekme ve para yatırma işlemi yapan kişiler tarafından kullanılmaktadır. Yatırım yapmak isteyenler bankalardan vadeli mevduat hesabı açarlar. Paranız banka ile anlaştığınız süre dahilinde hesaplarda kalmaktadır. Bankalar yatırmış olduğunuz tutarları kullanırlar. Çünkü bu ortamlarda para sürekli devir daim olmaktadır. Bunun karşılığında ise bazı bankalar müşterilerine katılım payı, bazıları ise mevduat faizi ödemektedir.
30 MART 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
HSBC 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.25
Burgan Bank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.30
Fibabanka 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.00
Alternatif Bank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.00
Aktif Bank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.12
Anadolubank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.70
ICBC 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.70
Odeabank 32 günlük vadeli mevduat faizi 11.00
Ziraat Bankası 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.40
Halkbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.75
Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.00
İş Bankası 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.85
Akbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.00
Garanti BBVA 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.00
ING 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.00
TEB 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.50
Denizbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.50
Şekerbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.75
Enpara 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.90
Yapı Kredi Bankası 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.00
QNB Finansbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.70