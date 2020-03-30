



"KARADENİZ VE AKDENİZ BİRLEŞECEK"

Yüzde 95'lik bir kısmı tamamlanan Karadeniz-Akdeniz yolunun şu anda hizmete açıldığını ancak küçük çaplı eksiklikleri kaldığını ifade eden Genel Sekreter Coşkun Alp, 'şehrin aort damarı' olarak adlandırılan yolun Karadeniz ile Akdeniz'i birleştireceğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Mesudiye ilçesine bir saat 15 dakikada gidiliyor ama daha da kısa bir sürede, kara yolları standardına göre bir yol kazanmış olacağız. Bu şehrimizin bir aort damarı, sayın bakanımız yol o günlerde başladığında 'parçalar birleşecek, bütün haline gelecek' dedi. İşte gün bütün olma günü. 2020 yılı sonu itibariyle de kara yolları ile yaptığımız görüşmede tamamen asfaltlanmış eksik yeri kalmamış olarak hizmete açılmış olacak. Şuanda da hizmet veriyor ama tünel aydınlatma çalışmaları da devam ediyor. 13 tane tünel, 25 tünele çıktı. Çok sağlıklı bir yola hep beraber kavuşmuş ve Karadeniz ile Akdeniz'i buluşturmuş olacağız."