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    • Ekonomi
    • 30.03.2020 09:47
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    • 30.03.2020 09:47
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    Koronavirüs tedbirleri kapsamında değişti. yeni haftanın ilk gününde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Türkiye Bankalar Birliği tarafından gönderilen tavsiye kararında yeni çalışma saatleri 12.00 ile 17.00 olarak belirlenmişti. Bu açıklamanın ardından bankalar da çalışma saatlerini yeniden düzenlemişti. Peki, bankaların açılış kapanış saatleri kaç oldu? İşte yanıtı…

    Banka açılış kapanış saatleri: Hangi banka saat kaçta açılıyor?

    Banka açılış kapanış saatleri kaç? Hangi banka saat kaçta açılıyor? Bankaların çalışma saatlerine "Koronavirüs" düzenlemesi yapıldı. Salgının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığının korunması adına bankaların çalışma saatleri değişti. Online işlemlerin kullanılması tavsiye edilirken, şubelerde yoğunluk oluşmaması adına açılış kapanış saatleri yeniden düzenlendi. İşte, bankaların açılış kapanış saatleri…

    BANKA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ!

    GARANTİ BANKASI

    Garanti Bankası koronavirüs önlemleri sebebiyle çalışma saatlerini değiştirdiğini duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada "23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 12.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz" denildi.

    TÜRKİYE İŞ BANKASI

    Bankadan yapılan açıklamada; "Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımızı ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizin gişe çalışma saatleri, 23.03.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 12.00-17.00 arası olacak şekilde değiştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    AKBANK

    Akbank da şubelerinin çalışma saatlerinin değişiklik kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada "23.03.2020 tarihinden itibaren 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

    TEB

    Türkiye Ekonomi Bankası toplum sağlığının korunması için resmi makamların aldığı karara uygun olarak 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.

    YAPI KREDİ

    Yapı Kredi Bankası tarafından çalışma saatlerine dair yeni açıklama yapıldı. Çalışanların ve ve banka kullanıcıları için alınan önlemlere dikkat çekildi. Vatandaşlara hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verileceği açıklandı.

    QNB FİNANSBANK

    QNB Finansbank yaptığı açıklamada , 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm şubelerinin 12.00-17.00 arasında hizmet vereceğini duyurdu.

    ALTERNATİF BANK

    Alternatif Bank, koronavirüs salgını nedeniyle bankacılık hizmetlerini tüm şubelerde 12.00-17.00 saatleri arasında sunmaya başladı.

    ATM'lerden günlük para çekme limitini 3 bin liraya yükselten banka, 17 Mart itibarıyla internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden EFT ve havale işlemlerini bir ay süreyle ücretsiz hale getirdi.

    DENİZBANK

    DenizBank da koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerinde değişikliğe gitti.

    Bugünden itibaren 12.00-17.00 saatleri arasında şubelerden hizmet verecek olan DenizBank, bankacılık işlemlerinin 7/24 MobilDeniz, internet şubesi, DenizKartım ve fastpay gibi dijital kanallardan, ATM'lerden veya 0850 222 0 800'ü arayarak iletişim merkezlerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

    HALKBANK

    Halkbank, müşterilerinin sağlığını ön planda tutarak bankacılık işlemlerini şubelere gitmeden, mobil, internet şubesi, Bank24'ler ve Halkbank Dialog kanallarından 7/24 kolaylıkla gerçekleştirebileceğini duyurdu.

    İnternet şubesi ve Halkbank mobilden gerçekleştirilen EFT ve havale işlemlerini ücretsiz hale getiren banka, Bank24'lerden kartla ve Halkbank mobil karekodla günlük 5 bin liraya kadar para çekebilme imkanı sağladı.

    Halkbank, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

    VAKIFBANK

    VakıfBank, salgın kapsamında hem müşterileri hem de çalışanlarına yönelik birtakım tedbirler yürürlüğe koydu. Banka şubeleri 09.00-17.00 saatlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek.

    Banka, mobil, internet bankacılığı, mobil asistan, ATM ve çağrı merkezi kanallarından yapılacak EFT ve havale işlemlerini 21 Nisan'a kadar ücretsiz hale getirdi.

    ZİRAAT BANKASI

    Ziraat Bankası, müşterilerin sağlığını ön planda tutarak dijital kanalları kullanmalarını tavsiye etti.

    ATM, internet, mobil bankacılık kanalları ve müşteri iletişim merkezleri üzerinden EFT ve havale işlemlerini belirli süreliğine ücretsiz hale getiren banka, günlük minimum para çekme limitini de 5 bin liraya çıkardı.

    Ziraat Bankası, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

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    Haberler Ekonomi Banka açılış kapanış saatleri: Hangi banka saat kaçta açılıyor? Banka çalışma saatleri!
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