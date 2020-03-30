Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tip fiyatı kaç TL oldu? 2020 yılı tüp fiyatları

Genellikle tüpgaz olarak adlandırılan LPG, ham petrolün damıtılması, parçalanması sırasında ya da doğal gaz yataklarından elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Renksizdir, kokusuzdur, yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahiptir.

Basınç altında likit halde özel basınçlı kaplar içinde tutulur.

Gaz halinde havadan ağırdır.

Gaz kaçaklarının fark edilmesi için rafineri tarafından özel bileşiklerle kokulandırılmıştır.

Ülkemizde halen Miks LPG %30 propan ve %70 bütan karışımı, ticari propansa, %95 ve üzeri saflıkta propan olarak kullanılmaktadır.