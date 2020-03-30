Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tip fiyatı kaç TL oldu? 2020 yılı tüp fiyatları

Vatandaşlar 2020 yılı tüp fiyatlarını oldukça merak ediyor. Bu anlamda Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz ev ve sanayi tipi piknik tüpü fiyatlarını araştırıyorlar. En ucuz piknik tüpü 2020 hangi markada? İstanbul, Ankara, İzmir ve Afyon tüp fiyatı ne kadar? İşte güncel tüp fiyatları 2020 listesi… Genellikle tüpgaz olarak adlandırılan LPG, ham petrolün damıtılması, parçalanması sırasında ya da doğal gaz yataklarından elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Renksizdir, kokusuzdur, yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahiptir.
GÜNCEL AYGAZ TÜP FİYATLARI LİSTESİ 2020
2 Kg Piknik Tüpü Fiyatı: 23,00 TL
12 Kg Ev Tüpü Fiyatı: 119,00 TL
16 Kg Forklift Tüpü Fiyatı: 156,50 TL
24 Kg Forklif Tüpü Fiyatı: 237,00 TL
24 Kg Ticari Tüp Fiyatı: 237,00 TL
45 Kg Sanayi Tüpü Fiyatı: 445,00 TL
45 Kg Propan Tüpü Fiyatı: 486,00 TL
GÜNCEL İPRAGAZ TÜP FİYATLARI LİSTESİ 2020
2 Kg Piknik Tüpü Fiyatı: 22,00 TL
12 Kg Ev Tüpü Fiyatı: 118,50 TL
24 Kg Ticari Tüp Fiyatı: 245,50 TL
45 Kg Sanayi Tüpü Fiyatı: 459,50 TL
45 Kg Propan Tüpü Fiyatı: 489,50 TL
GÜNCEL LİKİDGAZ (MİLANGAZ) TÜP FİYATLARI LİSTESİ 2020
2 Kg Piknik Tüpü Fiyatı: 21,50 TL
12 Kg Ev Tüpü Fiyatı: 117,00 TL
19 Kg Forklift Tüpü Fiyatı: 186,75 TL
24 Kg Ticari Tüp Fiyatı: 240,00 TL
45 Kg Sanayi Tüpü Fiyatı: 454,00 TL
45 Kg Propan Tüpü Fiyatı: 484,00 TL
GÜNCEL MOGAZ TÜP FİYATLARI LİSTESİ 2020
2 Kg Piknik Tüpü Fiyatı: 22,25 TL
12 Kg Ev Tüpü Fiyatı: 119,50 TL
24 Kg Ticari Tüp Fiyatı: 243,50 TL
45 Kg Sanayi Tüpü Fiyatı: 457,00 TL
45 Kg Propan Tüpü Fiyatı: 499,50 TL
GÜNCEL BİZİMGAZ TÜP FİYATLARI LİSTESİ 2020
2 Kg Piknik Tüpü Fiyatı: 22,00 TL
12 Kg Ev Tüpü Fiyatı: 118,50 TL
24 Kg Ticari Tüp Fiyatı: 245,50 TL
45 Kg Sanayi Tüpü Fiyatı: 459,50 TL
45 Kg Propan Tüpü Fiyatı: 489,50 TL
Genellikle tüpgaz olarak adlandırılan LPG, ham petrolün damıtılması, parçalanması sırasında ya da doğal gaz yataklarından elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Renksizdir, kokusuzdur, yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahiptir.
Basınç altında likit halde özel basınçlı kaplar içinde tutulur.
Gaz halinde havadan ağırdır.
Gaz kaçaklarının fark edilmesi için rafineri tarafından özel bileşiklerle kokulandırılmıştır.
Ülkemizde halen Miks LPG %30 propan ve %70 bütan karışımı, ticari propansa, %95 ve üzeri saflıkta propan olarak kullanılmaktadır.
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