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    • Ekonomi
    • 30.03.2020 21:50
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    • 30.03.2020 21:50
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    Herkes merak ediyor! 'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Başkan Erdoğan kaç para bağışladı?

    'ın maaşı ne kadar? Kampanyası kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 aylık maaşını bağışlayarak öncülük ediyor. Kısa sürede Erdoğan'ın maaşının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. İşte ? Kaç para bağışladı? Başkan Erdoğan'ın kampanyaya maaşını bağışlayacağını duyurmasının ardından "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı merak konusu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi'ne göre, Cumhurbaşkanı 'ın aylık maaşı 2020 yılı için 81 bin 250 lira olmuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Kaç para bağışladı?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Kısa sürede Erdoğan'ın maaşının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 aylık maaşını bağışlayarak öncülük ediyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Kaç para bağışladı? Merak edilen detaylar haberimizde... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi'ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aylık maaşı 2020 yılı için 81 bin 250 lira olmuştu.

    Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak olumsuz olarak etkilenen vatandaşlar için başlatılan kampanya kapsamında Erdoğan, 7 aylık maaşını bağışladığını duyurdu. Erdoğan, "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde bu aylık maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar" diye konuştu.

    Erdoğan'ın kampanyaya maaşını bağışlayacağını duyurmasının ardından "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı merak konusu oldu.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi'ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aylık maaşı 2020 yılı için 81 bin 250 lira olmuştu.

    Buna göre Başkan Erdoğan kampanyaya 568 bin 750 TL bağışlayacak.

    MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI SMS İLE BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

    Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak için Korona yazıp 8119'a kısa mesaj atabilirsiniz. Bu sayede 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.

    BAĞIŞ HESAP NUMARALARI

    MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI

    Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Sivil toplum kuruluşlarımızın da, imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz. Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Herkes merak ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Başkan Erdoğan kaç para bağışladı?
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