Öğrencilerin kredi ödemeleri ertelendi mi? KYK kredi ödemeleri ertelendi. Kredi borçlarına erteleme açıklaması gelmişti. Kredi borçlarının ertelenmesinin ardından en çok araştırılan konu, KYK borçları da ertelenecek mi? Konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı izle! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu ile bugün gerçekleştirdiği video konferans sistemi toplantısının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Başkan Erdoğan öğrencilerin kredi borçlarının ertelendiğini bildirdi.
ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA
KYK borcu olan vatandaşlar, Ziraat Bankası 'nı aradı. Kredi taksit ödemelerinin henüz ertelenmediğine yer verildi. Çağrı merkezine bu konuda bir bilgi gelmediği , şimdilik vatandaşların kredi borçlarını ödemesi gerektiğine yer verildi.
Çağrı merkezi , kendilerine böyle bir bilgi gelmediğini , vatandaşların bu konuda daha detaylı bilgi almak için banka şubelerine gitmesi gerektiğine yer verildi.
YETKİLİ ZİRAAT DEĞİL
Ziraat Bankası şubelerinden edindiğimiz bilgide , kredi ertelemesi için yetkilinin Ziraat Bankası olmadığı , kredi erteleme açıklamasının KYK 'dan gelmesi gerektiğine yer verildi.
KYK'DAN AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ
Kredi borçlarının ertelenmesi için yetkili kurum KYK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı. Bu konuda erteleme duyurusu bu iki kamu kurumundan gelecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri ertelenebilecek..
Kabinemizin 25. toplantısını az önce tamamladık. Kovid-19 hastalığına karşı aldığımız tedbirler nedeniyle bu toplantıyı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdik.
Sağlık önlemleri, gıda ve kamu güvenliği konuları ele alındı.
Salgının ilk gününden itibaren sağlık bakanlığı bünyemizde oluşturduğumuz bilim kurulu kararlarını bir bir hayata geçiriyoruz.
Maskeden tanı kitine, bağışıklık sistemini güçlendirici hemen her ihtiyacımızı kendimiz karşılayabiliyoruz.
Hastanalerimiz ile diğer sağlık birimlerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum, 181 binin üzerinde koruyucu gözlük dağıttık. Bu malzemelerin üretimini artırma imkanına sahibiz.
Yeni hastanelerimizi de süratla hizmete açıyoruz.
Çok modern sağlık tesisi olan şehir hastanelerimiz , 600 yataklı ok meydanı hastanemiz bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. Burayı eğitim araştırma hastanesi olarak planlamıştık, burayı süratle şehir hastanesine dönüştürme kararı verildi.
Şehir hastanesi statüsündeki 1150 yatak kapasiteli kartal şehir hastanemizi de hizmete sunmuştuk.
Türkiye sağlık alt yapısında zaten güçlü olan yerini daha da sağlamlaştırdı.
Kovid-19 hastalığı sürecinde, tedbirlerimizi pek çok ülkeden daha erken alıp hayata geçirdik.
Aşama aşama ilave tedbirleri yürürlüğe sokuyoruz.
Gıda konusunda herhangi bir sıkıntımız yok.
Ülkemiz tüm temel gıda maddelerini kendi ürettiği için hem stoklar, hem tedarik zincirinin işleyişi ihtiyacı karşılayacak durumdadır.
Kamu güvenliği konusunda kayda değer sıkıntı yaşamıyoruz.
Tüm sağlık görevlilerimize, güvenlik güçlerimize, esnafımıza, üretimi devam ettiren sanayicimize, işçimize şükranlarımı sunuyorum.
Türkiye, Avrupa ve ABD'ye kıyasla bu hastalığın yayılmasının üstesinden gelmeye en yakın ülkelerden biridir.
Salgın sürecinde en önemli hususlardan biri sağlık sistemimizi ayakta tutmaktır.
Acil durumlar dışında vatandaşlarımızın hastaneye gitmemelerini rica ediyorum.
Okullarda uzaktan eğitime geçerek, kamu ve özel sektörde evde çalışma sistemini hayata geçirerek, sokaktaki hareketliliği büyük ölçüde azalttık.
Kara, Hava, Deniz yollarıyla yapılan şehirlerarası ulaşımı sınırlandırdık. Gerekirse şehir içi için de benzer önlemleri devreye alabiliriz.
Günlük test, vefat ve taburcu rakamlarını şeffaf şekilde paylaşıyoruz.
Hali hazırda ülke genelinde köy ve mahalle statüsündeki 41 yerleşim birimi karantina altındadır.
Türkiye her hal ve şart altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini sağlamak zorunda bir ülkedir. Üretimi sürdüren şirketlerin çalışanlarının sağlığını korumaları için gereken tedbirleri en sıkı şekilde almaya çalışacağız.
Pek çok ülkeye sağlık ve temizlik malzemesi gönderdik. İspanya'ya bir uçak dolusu malzemeyi çarşamba günü naklediyoruz. İtalya'ya da aynı şekilde ihtiyaçları karşılamak üzere kızılay aracılığı ile bir gemi dolusu yardım malzemesini ulaştırdık, ulaştırıyoruz.
İşi olmayan , zorunluluğu bulunmayan vatandaşlarımız gönüllü karantina ile kendilerini ne kadar evde tutarlarsa hayatımızın normale dönme süreci kısalacaktır.
Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz milletimizle el ele vererek rabbimizin yardım ve inayetiyle bu müsibetinde üstesinden geleceğiz.
Başaracağımıza inanalım, panik yapmayalım, ama tedbiri elden bırakmayalım. Hiç bir virüs bizim birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizden daha güçlü değildir.
Hiç bir tehdit bizi hedeflerimizden asla vazgeçiremez. Çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü biz Türk milletiyiz. Medeniyetimiz ve kültürümüz, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma üzerine kuruludur.
Her kesimden insanımızın yanında olduğumuzu gösterdik. İstihdamın sürmesini sağlamak için esnafımıza, sanatkarımıza, küçük ve orta ölçekli işletmecilerimize, ihracatcılarımıza erteleme ve destek düzenlemesini hayata geçirdik.
2 milyondan fazla vergi mükellefinin ödemelerini 6 ay erteledik.
KOBİ'ler ve diğer firmalara mevcut kredilerinin 6 aya kadar ödemesiz olmak üzere 12 ay ilave süre tanıdık.
Sektör ayrımı gözetmeksizin tüm kurumsal ve ticari firmalara 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli ve yıllık %7.5 maliyetli kredi imkanı getirdik.
Personel maaşlarını kamu bankalarından ödeyen firmaları, istihdamı azaltmama şartıyla önümüzdeki 3 aylık personel gideri kadar likid sağladık.
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