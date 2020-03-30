SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün açıklanan şehirlerin kabuğuna çekilmesi anlamına gelecek şehirlerarası ulaşımın kısıtlanması ve Valilik iznine bağlanması, öte yandan Kamuda olduğu gibi özel sektörde de Esnek çalışma modeline geçilmesi nedeniyle sokağa çıkma yasağının şuan itibariyle gerek görülmediği belirtiliyor. Diğer taraftan Bilim Kurulu önerileri çerçevesinde ilerleyen günlerde Sokağa Çıkma yasağı tedbirine son koz olarak başvurulabileceği aktarılıyor.

Şuanda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde getirilen son yasaklarla birlikte sokakların boş kalması, tedbirlerin etkin şekilde uygulamaya alındığını gösteriyor. Hızla artan ve 9000'i aşan vaka sayısına karşın salgında zincirin bir an önce kırılması hedefleniyor. Bu çerçevede yeni ilave katı tedbirlerin gelebileceği de konuşuluyor. Ancak genel tüm Türkiye genelinde herkes için uygulanacak bir sokağa çıkma yasağına son tedbir olarak başvurulması bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI C PLANI KAPSAMINDA

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun hazırladığı C planında Devlet'in herkes için genel bir sokağa çıkma yasağı getirmesi öneriliyor. Devlet bu aşamada sosyal devlet anlayışı gereği tüm vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak durumunda kalıyor. Sokağa çıkma yasağına, sosyo-ekonomik ve ticari hayata yapacağı müdahale ve etkiler nedeniyle şimdilik temkinli yaklaşılıyor. Şimdilik tamamen sokağa çıkmanın yasaklanması yerine, sadece yayılmanın yükseldiği belirli bölgelerde, Rize örneğinde görüldüğü gibi karantinaya geçilmesinin yararlı olacağı üzerinde duruluyor.