Türkiye, Covid-19 yeni tip Koronavirüs salgınına karşı hızla ve etkin tedbirler almakta kararlı! Her geçen gün daha da ağırlaştırılan tedbirlerle Koronavirüs'ün yayılımının engellenmesi amaçlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik toplantıların ardından her seferinde detaylı bir basın toplantısı ile şeffaf bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Bakan Koca'nın bu akşam da açıklamalarda bulunması bekleniyor. Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını duyuracak. Bundan önceki toplantılar göz önüne alındığında açıklamanın 19.00 sıralarında yapılması muhtemel.
Her geçen gün vaka sayısının binlerce arttığı son dönemde en etkili tedbir olarak Sokağa Çıkma yasağı dillendiriliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun planı ne, Sokağa çıkma yasağı istenecek mi?
AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik toplantıların ardından her seferinde detaylı bir basın toplantısı ile şeffaf bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Bakan Koca'nın bu akşam da açıklamalarda bulunması bekleniyor. Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını duyuracak. Bundan önceki toplantılar göz önüne alındığında açıklamanın 19.00 sıralarında yapılması muhtemel.
VEFAT SAYISI 131'E YÜKSELDİ
Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk koronavirüs vakasının ardından geçen süreçte 131 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün yapılan açıklamada, son 24 saatte 9 bin 982 test yapıldığını ve 1815 yeni vaka tespit edildiğini belirtirken; 23 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bu verilerle birlikte toplam vaka sayısı 9217'ye, vefat sayısı ise 131'e yükseldi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün açıklanan şehirlerin kabuğuna çekilmesi anlamına gelecek şehirlerarası ulaşımın kısıtlanması ve Valilik iznine bağlanması, öte yandan Kamuda olduğu gibi özel sektörde de Esnek çalışma modeline geçilmesi nedeniyle sokağa çıkma yasağının şuan itibariyle gerek görülmediği belirtiliyor. Diğer taraftan Bilim Kurulu önerileri çerçevesinde ilerleyen günlerde Sokağa Çıkma yasağı tedbirine son koz olarak başvurulabileceği aktarılıyor.
Şuanda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde getirilen son yasaklarla birlikte sokakların boş kalması, tedbirlerin etkin şekilde uygulamaya alındığını gösteriyor. Hızla artan ve 9000'i aşan vaka sayısına karşın salgında zincirin bir an önce kırılması hedefleniyor. Bu çerçevede yeni ilave katı tedbirlerin gelebileceği de konuşuluyor. Ancak genel tüm Türkiye genelinde herkes için uygulanacak bir sokağa çıkma yasağına son tedbir olarak başvurulması bekleniyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI C PLANI KAPSAMINDA
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun hazırladığı C planında Devlet'in herkes için genel bir sokağa çıkma yasağı getirmesi öneriliyor. Devlet bu aşamada sosyal devlet anlayışı gereği tüm vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak durumunda kalıyor. Sokağa çıkma yasağına, sosyo-ekonomik ve ticari hayata yapacağı müdahale ve etkiler nedeniyle şimdilik temkinli yaklaşılıyor. Şimdilik tamamen sokağa çıkmanın yasaklanması yerine, sadece yayılmanın yükseldiği belirli bölgelerde, Rize örneğinde görüldüğü gibi karantinaya geçilmesinin yararlı olacağı üzerinde duruluyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN ÜLKELER!
İTALYA
İSPANYA
ALMANYA (KISMİ)
TUNUS (KISMİ)
YUNANİSTAN
BELÇİKA (KISMİ)
HOLLANDA (KISMİ)
IRAK (KISMİ)
İRAN (KISMİ)
FRANSA (KISMİ)
ABD (KISMİ)
65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI
Kararla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen "65 Yaş ve Üstü İle Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi"nde şöyle denildi:
* Genelgede 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlarIN ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklandı.
* İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak.
* Anılan Grup; il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulacak.
* İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınacak.
* İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir.
* Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.