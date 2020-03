Türkiye, Covid-19 yeni tip Koronavirüs salgınına karşı hızla ve etkin tedbirler almakta kararlı! Her geçen gün daha da ağırlaştırılan tedbirlerle Koronavirüs'ün yayılımının engellenmesi amaçlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik toplantıların ardından her seferinde detaylı bir basın toplantısı ile şeffaf bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Bakan Koca'nın bu akşam da açıklamalarda bulunması bekleniyor. Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını duyuracak. Bundan önceki toplantılar göz önüne alındığında açıklamanın 19.00 sıralarında yapılması muhtemel.

Her geçen gün vaka sayısının binlerce arttığı son dönemde en etkili tedbir olarak Sokağa Çıkma yasağı dillendiriliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun planı ne, Sokağa çıkma yasağı istenecek mi?