Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 88.059,46 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,17
|11,30
|-10,00
|Pegasus
|31,10
|34,54
|-9,96
|Eczacıbaşı İlaç
|4,58
|5,08
|-9,84
|MLP Sağlık
|12,50
|13,77
|-9,22
|Çelebi
|54,80
|59,95
|-8,59
|Deva Holding
|10,24
|11,17
|-8,33
|Mavi Giyim
|34,00
|36,64
|-7,21
|Klimasan Klima
|11,70
|12,37
|-5,42
|TAV Havalimanları
|15,60
|16,47
|-5,28
|Doğuş Otomotiv
|6,63
|6,90
|-3,91
|Ford Otosan
|47,04
|48,70
|-3,41
|Brisa
|7,04
|7,24
|-2,76
|Bursa Çimento
|2,85
|2,92
|-2,40
|Logo Yazılım
|58,30
|59,70
|-2,35
|Tüpraş
|74,50
|76,00
|-1,97
|Torunlar GMYO
|1,76
|1,79
|-1,68
|Türk Hava Yolları
|8,72
|8,86
|-1,58
|Koç Holding
|13,25
|13,46
|-1,56
|Yataş
|5,14
|5,22
|-1,53
|Türk Traktör
|39,02
|39,56
|-1,37
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