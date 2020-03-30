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    • Ekonomi
    • 30.03.2020 18:58
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    • 30.03.2020 18:58
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangiler? 30 Mart 100 en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 88.059,46 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 88.059,46 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Eczacıbaşı Yatırım 10,17 11,30 -10,00
    Pegasus 31,10 34,54 -9,96
    Eczacıbaşı İlaç 4,58 5,08 -9,84
    MLP Sağlık 12,50 13,77 -9,22
    Çelebi 54,80 59,95 -8,59
    Deva Holding 10,24 11,17 -8,33
    Mavi Giyim 34,00 36,64 -7,21
    Klimasan Klima 11,70 12,37 -5,42
    TAV Havalimanları 15,60 16,47 -5,28
    Doğuş Otomotiv 6,63 6,90 -3,91
    Ford Otosan 47,04 48,70 -3,41
    Brisa 7,04 7,24 -2,76
    Bursa Çimento 2,85 2,92 -2,40
    Logo Yazılım 58,30 59,70 -2,35
    Tüpraş 74,50 76,00 -1,97
    Torunlar GMYO 1,76 1,79 -1,68
    Türk Hava Yolları 8,72 8,86 -1,58
    Koç Holding 13,25 13,46 -1,56
    Yataş 5,14 5,22 -1,53
    Türk Traktör 39,02 39,56 -1,37

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