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    • Ekonomi
    • 30.03.2020 18:26
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    • 30.03.2020 18:26
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    Son dakika: 30 Mart 2020 tarihini düşüşle tamamladı

    Son dakika haberine göre, Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.21 düşüşle 87 bin 937 puanda başlayan Endeksi (BIST100), 86 bin 815 puan ile 88 bin 811 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 0.07 düşüşle 88 bin 59 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.48, BIST Mali Endeksi yüzde 0.05 yükselirken, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.49 düştü.

    Borsa günü düşüşle tamamladı

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 88.059,46 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 65,57 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,91 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

    Yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güveni başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 ve 82.500 seviyelerinin destek, 88.500 ve 92.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.



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