Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.21 düşüşle 87 bin 937 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 86 bin 815 puan ile 88 bin 811 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 0.07 düşüşle 88 bin 59 puanda kapandı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|1,10
|1,00
|10,00
|Kerevitaş Gıda
|3,19
|2,90
|10,00
|Tat Gıda
|6,20
|5,64
|9,93
|Sasa Polyester
|7,98
|7,26
|9,92
|İş Yatırım Menkul Değerler
|4,23
|3,89
|8,74
|Şok Marketler
|9,24
|8,80
|5,00
|Ege Endüstri
|485,00
|464,00
|4,53
|Trakya Cam
|2,75
|2,64
|4,17
|Good-Year
|3,26
|3,13
|4,15
|Gözde Girişim
|2,61
|2,51
|3,98
|Hektaş
|9,77
|9,40
|3,94
|Bizim Mağazaları
|9,51
|9,16
|3,82
|Anadolu Cam
|2,87
|2,77
|3,61
|Enerjisa Enerji
|6,42
|6,21
|3,38
|Soda Sanayii
|4,95
|4,80
|3,13
|Güneş Sigorta
|1,98
|1,92
|3,13
|Kartonsan
|326,90
|317,50
|2,96
|Aksigorta
|4,30
|4,20
|2,38
|Batı Çimento
|1,96
|1,92
|2,08
|Garanti Bankası
|8,04
|7,88
|2,03
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