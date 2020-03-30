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    • Ekonomi
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    • 30.03.2020 18:52
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 30 Mart 100 en çok değer kazanan hisseler

    Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.21 düşüşle 87 bin 937 puanda başlayan Endeksi (BIST100), 86 bin 815 puan ile 88 bin 811 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 0.07 düşüşle 88 bin 59 puanda kapandı. Borsa İstanbul'da, bugün (30 Mart) BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hissele

    Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.21 düşüşle 87 bin 937 puanda başlayan Endeksi (BIST100), 86 bin 815 puan ile 88 bin 811 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 0.07 düşüşle 88 bin 59 puanda kapandı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    GSD Holding 1,10 1,00 10,00
    Kerevitaş Gıda 3,19 2,90 10,00
    Tat Gıda 6,20 5,64 9,93
    Sasa Polyester 7,98 7,26 9,92
    İş Yatırım Menkul Değerler 4,23 3,89 8,74
    Şok Marketler 9,24 8,80 5,00
    Ege Endüstri 485,00 464,00 4,53
    Trakya Cam 2,75 2,64 4,17
    Good-Year 3,26 3,13 4,15
    Gözde Girişim 2,61 2,51 3,98
    Hektaş 9,77 9,40 3,94
    Bizim Mağazaları 9,51 9,16 3,82
    Anadolu Cam 2,87 2,77 3,61
    Enerjisa Enerji 6,42 6,21 3,38
    Soda Sanayii 4,95 4,80 3,13
    Güneş Sigorta 1,98 1,92 3,13
    Kartonsan 326,90 317,50 2,96
    Aksigorta 4,30 4,20 2,38
    Batı Çimento 1,96 1,92 2,08
    Garanti Bankası 8,04 7,88 2,03

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