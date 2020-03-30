Piyasalarda koronavirüsünün etkisinin görülmesiyle birlikte hareketli dakikalar yaşanıyor. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 6,57'den alıcı buluyor. Analistler, bu hafta yurt içinde cuma günü açıklanacak enflasyon, yurt dışında ise çarşamba günü dünya genelinde yayımlanacak nihai PMI'lar ve cuma günü ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi. İşte 30 Mart canlı dolar ve euro alış satış fiyatları...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 342 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 342 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 336 bin lira, en yüksek 342 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,63 artışla 342 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 109 milyon 726 bin 292,65 lira, işlem miktarı ise 327 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 120 milyon 918 bin 866,24 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Akbank şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen kişi sayısının hızla artmayı sürdürmesiyle haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,6 kayıpla 306 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 azalışla 9.527 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,8 düşerek 5.413 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2 değer kaybederek 6.640 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,2 azalarak 4.252 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 gerileyerek 16.509 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,5 kayıpla 1,1080, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,5 düşüşle 1,2370 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, İtalya, İspanya ve İngiltere başta olmak üzere Kovid-19 salgınından etkilenen kişi sayısındaki artışın ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin sürdüğünü belirterek, bu etkiyle pay piyasalarının haftaya satıcılı başladığını söyledi.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 700 bini, can kaybının ise 33 bini aştığını anımsatan analistler, pandeminin ekonomik aktiviteye olumsuz etkilerinin geçen hafta açıklanan verilerle de görüldüğüne işaret etti.
Analistler, bugün Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra Almanya'da mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'da şubat ayı bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini kaydetti.
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