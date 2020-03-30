BİM aktüel katalog sürpriz ürünlerle dolu. 3 Nisan Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu hesaplı ürünleriyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinde her Cuma günü aktüel ürünler satışa çıkıyor. Satışa çıkacak ürünlerin teknik ve fiyat bilgileri ise BİM katalog ile tanıtılıyor. Peki, BİM aktüel ürünler 3 Nisan kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel katalog indirimli ürünler listesi…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! (3 NİSAN CUMA)

32''HD Uydu Alıcılı Televizyon

• HD çözünürlük (1366x768)

• USB - Video

• Class A enerji tüketimi