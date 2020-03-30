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    • Ekonomi
    • 30.03.2020 14:05
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    • 30.03.2020 14:05
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    ürünler 3 Nisan kataloğu! BİM’de bu hafta neler var? indirimli ürünler listesi…

    3 Nisan ürünler kataloğu yine dopdolu. listesi alışveriş severler tarafından araştırılmaya başlandı. indirimli ürünler arasında birbirinden hesaplı ve kullanışlı ürünler dikkat çekiyor. Peki, BİM’de bu hafta neler var? Dijitsu uydu alıcılı televizyon, 3’lü dekoratif raf seti, katlanır ve şişme yatak gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte, 3 Nisan Cuma !

    BİM aktüel ürünler 3 Nisan kataloğu! BİM’de bu hafta neler var?

    BİM aktüel katalog sürpriz ürünlerle dolu. 3 Nisan Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu hesaplı ürünleriyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinde her Cuma günü aktüel ürünler satışa çıkıyor. Satışa çıkacak ürünlerin teknik ve fiyat bilgileri ise BİM katalog ile tanıtılıyor. Peki, BİM aktüel ürünler 3 Nisan kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel katalog indirimli ürünler listesi…

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! (3 NİSAN CUMA)

    32''HD Uydu Alıcılı Televizyon

    • HD çözünürlük (1366x768)

    • USB - Video

    • Class A enerji tüketimi

    3'lü Dekoratif Raf Seti

    • 3 farklı kullanım şekli

    • Orta boy: 30x30x82 cm

    Nostaljik Radyo Büyük Boy

    • AUX, USB bağlantıları

    • 1300 mAh şarj edilebilir dahili batarya

    • Pil ile çalışabilme

    Kulaküstü Kablosuz Kulaklık

    • Hybrid tes teknolojisi

    • Stereo ses kalitesi

    • Katlanabilir tasarım

    • Ses önleyici yastıklı kulaklıklar

    • Ayarlanabilir kafa bandı

    Katlanır Yatak

    • Katlanabilir pratik yaylı yatak

    • Hem puf, hem koltuk, hem de tek kişilik yatak olabilme özelliği

    Şişme Yatak

    • "Fiber-Tech" teknolojisi ile üretilmiştir

    • Yumuşak kadifemsi üst yüzey

    2 Usb'li Duvar Şarjlı& 3'lü Kablo

    • Yüksek akım koruması

    • Tüm Micro USB, Lightning ve Type-C girişli cihazlarla uyumlu

    Cook N Clean Wok Tava ~28 cm

    • Süper glide iç ve dış kaplama,

    • Termo spot

    • Gaz elektrik ve seramik ocaklara uygun

    Su Arıtma Sistemi

    • 7/24 sağlıklı ve taze su

    • Çeşmeden su içme kolaylığı

    • Damacana masrafından kurtulma avantajı

    • Kolay kurulum imkanı

    • Servis gerektirmeyen filtre değişim avantajı

    • Alüminyum ana gövde

    • LG Membran

    • Lüks Musluk

    • 5'li Filtre Sistemi

    • Garantiyi Uzatabilme İmkanı

    Tornavida Seti 7'li

    • Mat krom kaplama

    • Mıknatıslı uç

    Dijital Halı 120x180 cm

    • Kaydırmaz taban

    • Makinede yıkanabilme özelliği ve itici kumaş

    7 Parça Seramik Çerezlik Seti

    • 1 adet büyük çerezlik

    • 6 adet küçük çerezlik

    • Seramikten üretilmiştir

    Akülü Vidalama Seti 10 Parça

    • 3.6V Li-Ion Şarjlı Vidalama

    • 200 dev/dak

    • Sıkma Gücü 3Nm

    • Fener özelliği

    • Düz olabilme

    • Uç tutucu özelliği

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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler 3 Nisan kataloğu! BİM’de bu hafta neler var? BİM aktüel katalog indirimli ürünler listesi…
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