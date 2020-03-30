BİM aktüel katalog sürpriz ürünlerle dolu. 3 Nisan Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu hesaplı ürünleriyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinde her Cuma günü aktüel ürünler satışa çıkıyor. Satışa çıkacak ürünlerin teknik ve fiyat bilgileri ise BİM katalog ile tanıtılıyor. Peki, BİM aktüel ürünler 3 Nisan kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel katalog indirimli ürünler listesi…
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! (3 NİSAN CUMA)
32''HD Uydu Alıcılı Televizyon
• HD çözünürlük (1366x768)
• USB - Video
• Class A enerji tüketimi
3'lü Dekoratif Raf Seti
• 3 farklı kullanım şekli
• Orta boy: 30x30x82 cm
Nostaljik Radyo Büyük Boy
• AUX, USB bağlantıları
• 1300 mAh şarj edilebilir dahili batarya
• Pil ile çalışabilme
Kulaküstü Kablosuz Kulaklık
• Hybrid tes teknolojisi
• Stereo ses kalitesi
• Katlanabilir tasarım
• Ses önleyici yastıklı kulaklıklar
• Ayarlanabilir kafa bandı
Katlanır Yatak
• Katlanabilir pratik yaylı yatak
• Hem puf, hem koltuk, hem de tek kişilik yatak olabilme özelliği
Şişme Yatak
• "Fiber-Tech" teknolojisi ile üretilmiştir
• Yumuşak kadifemsi üst yüzey
2 Usb'li Duvar Şarjlı& 3'lü Kablo
• Yüksek akım koruması
• Tüm Micro USB, Lightning ve Type-C girişli cihazlarla uyumlu
Cook N Clean Wok Tava ~28 cm
• Süper glide iç ve dış kaplama,
• Termo spot
• Gaz elektrik ve seramik ocaklara uygun
Su Arıtma Sistemi
• 7/24 sağlıklı ve taze su
• Çeşmeden su içme kolaylığı
• Damacana masrafından kurtulma avantajı
• Kolay kurulum imkanı
• Servis gerektirmeyen filtre değişim avantajı
• Alüminyum ana gövde
• LG Membran
• Lüks Musluk
• 5'li Filtre Sistemi
• Garantiyi Uzatabilme İmkanı
Tornavida Seti 7'li
• Mat krom kaplama
• Mıknatıslı uç
Dijital Halı 120x180 cm
• Kaydırmaz taban
• Makinede yıkanabilme özelliği ve itici kumaş
7 Parça Seramik Çerezlik Seti
• 1 adet büyük çerezlik
• 6 adet küçük çerezlik
• Seramikten üretilmiştir
Akülü Vidalama Seti 10 Parça
• 3.6V Li-Ion Şarjlı Vidalama
• 200 dev/dak
• Sıkma Gücü 3Nm
• Fener özelliği
• Düz olabilme
• Uç tutucu özelliği
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