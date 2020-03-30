Taksiler yasaklandı mı? Devamlı olarak taksi kullanan vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyor. Bu anlamda dün gece geç saatlerde açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarına sınırlama getirdi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere her geçen gün yenilere ekleniyor. İşte Taksiler yasaklandı mı? Hangi illerde yasaklandı? Taksiye binmek yasak mı? Merakla edilen detaylar haberimizde... ''Bu gece yarısı saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek. Ayrıca Corona virüsü sebebiyle şehirler arası otobüs taşımacılığına da sınırlar getirildi.
Kararda şu ifadeler kullanıldı;
''Bu gece yarısı saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek. Buna göre, yarın saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı "tek" olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek.''
Özel Araçların Şehirlerarası Yolculuğu Yasak Mı?
Taksilerin veya özel araçların şehirlerarası yolculuk kapsamında yasağı olup olmadığı merak ediliyordu. Açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Alınan seyahat yasağından sonra insanlar seyahat etmek için valiliklerden izin alacak. Özel araçlar veya intenet tabanlı bazı uygulamalar ile özel araçlarda şehirlerarası toplu taşıma işlemleri de yasaklandı. Otobüs ile şehirlerarası yolculuk yasaklandığı için Vali Ali Yerlikaya, alınan bu kural nedeniyle taksi gibi araçların şehirlerarası yolculuk etmesi de yasaklandı.
Kişiye Özel Araçlara Seyahat Yasağı Geldi Mi?
Alınan kararlar doğrultusunda İstanbul'da bugün toplu taşıma durduruldu. Birçok şehirde aynı şekilde toplu taşımalar durduruldu. İstanbul'da bazı taksiler şehirlerarası yolculuk için de kullanılıyordu bu nedenle onlara da yasak gelmiş oldu.
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Corona virüsü sebebiyle şehirler arası otobüs taşımacılığına sınırlar getirildi. Buna göre valiliklerin uygun gördüğü koşullara sahip olanlar dışında şehirler arası otobüs yolculuğu yapılamayacak. Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar valiliklere veya kaymakamlıklara seyahat izin belgesi almak için başvurabilecek. Corona virüsü sebebiyle şehirler arası otobüs yolculuğuna ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan genelgeye göre tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleşecek.
30 büyükşehirde seyahatler izine bağlandı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Coronavirüsle mücadelede açıkladığı 7 önemli karar, dün uygulanmaya başlandı. Dün 81 ilin valiliklerinde toplantılar yapıldı. 30 büyükşehirde, seyahatler dün akşamdan itibaren izine bağlandı. İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası seyahat düzenlemelerine ilişkin 81 il valiliğine gönderdiği genelgede şu kararlar vardı:
14 GÜN KARANTİNA KARARI
Vatandaşlar bulunduğu şehirde kalmaya dikkat edecek. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar Valilik izniyle yolculuk yapabilecek. Otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlanılacak. Otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların telefonları ve gidecekleri yerlerdeki adresleri, gidecekleri ildeki Valiliğe bildirilecek. Yolcular il girişlerinde kontrolden geçilecek. Hastalık belirtisi görülenler 14 gün karantinaya alınacak. Otobüslerin mola verdiği yerler sağlık kurallarına uygun faaliyet yürütecek.
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