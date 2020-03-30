Kamu bankaları, 1 Nisan'dan itibaren, hane halkı geliri 5 bin liranın altında olanlara, ilk altı ayı ödemesiz, 36 ay vadeli "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" vermeye başlıyor.

Gerçek kişilerin, bireysel amaçlı mal ve hizmet alımlarının finansmanına yönelik olarak, akdedilen sözleşmelerde belirlenen şartlarda kullandırılan kredilerdir. Bireysel Kredilerde vade ve tutar limiti tek seferlik tanımlanır. Vade sonunda bu limit yeniden kullandırılamaz. Bireysel Kredilere ilişkin kurallar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenmiş olup, bu kurallar çerçevesinde kullandırılması gerekmektedir.

İhtiyaç Kredisi: Gerçek kişilerin, bireysel amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları kredilerdir. Eğitim kredisi, beyaz eşya kredisi, tatil kredisi ve ev yenileme kredisi, altın kredisi vb. kredilerin tümü bireysel ihtiyaç kredileridir. Eylül 2016'da yapılan düzenlemeler kapsamında 48 ay vade ile sınırlandırılmıştır. İhtiyaç kredileri genellikle teminatsız verilen kredilerdir. Kredi tahsisinde, başvuranın kredibilitesi/durumuna göre 3.kişi kefaleti istenebilir. Banka için riskinin daha yüksek olması sebebiyle faiz oranı diğer kredi türlerine göre daha yüksektir. Ortalama kredi tutarları 20.000-30.000 TL civarlarındadır.