Milyonlar bekliyordu! Gıda erzak yardımı başvurusu başladı

Türkiye ve dünyayı etkileyen Koronavirüs salgını sonrasında önlemler alınmaya devam ediyor. Bu anlamda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Vali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da 50 bin kişiye 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacağını açıkladı.
GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yerlikaya, "Sosyal ve yardımlaşma dayanışma vakıflarınca belirlenen 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Hayırseverlerimizin desteğiyle 300 bin gıda kolisi hazırlıyoruz. Gıda kolilerini bugünden itibaren mobil uygulama firması "Getir" tarafından teslim edilecek." Dedi.
İl genelindeki 39 ilçede kaymakamların koordinasyonunda Vefa çalışmaları yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, 65 yaş üstündeki durumu iyi olmayanların 112, 115 ve 156'yı arayıp yardım isteyebileceğini dile getirdi.
GIDA YARDIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni tip koronavirüs (Covid-9) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan 50 bin kişiye 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacağını duyurdu.
HER HAFTA 50 BİN ADRESE DAĞITILACAK
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılacak yardımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya açıklamasında vefa gıda yardım kolilerinin her hafta 50 bin adrese dağıtılacağını duyurarak hayırseverlere teşekkür etti.