Erdoğan ulusa sesleniş saat kaçta? Başkan Erdoğan açıklaması için gözler Huber Köşkü'ne çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın liderliğinde Bilim Kurulu toplanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da video konferans yöntemi ile kabineyi topladı. Toplantıların ardından alınacak yeni kararların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Erdoğan'ın da ulusa sesleniş konuşmasıyla tedbirleri duyuracağı açıklandı. Peki, Erdoğan ulusa sesleniş saat kaçta?
KRİTİK TOPLANTI BAŞLADI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında son günlerde çalışmalarını Huber Köşkü'nden sürdüren Başkan Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilk kez telekonferans yöntemiyle başkanlık edecek. Toplantıda koronavirüsle mücadelede alınacak yeni tedbirler görüşülecek. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası ulusa seslenecek.
Kabinede ağırlık olarak koronavirüse karşı mücadelede gelinen son durum, yapılan çalışmalar, alınan tedbirler değerlendirilecek. Türkiye'de ilk vakaların görülmesinin ardından bakanlarla telekonferans yöntemiyle dar kapsamlı görüşmeler yapan Erdoğan, salgın tehlikesi geçene kadar kabine toplantılarını artık her pazartesi "temassız" düzenleyecek.
ERDOĞAN ULUSA SESLENİŞ SAAT KAÇTA?
Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklama için henüz bir saat verilmedi. Açıklamanın akşam saatlerinde yapılacağı tahmin ediliyor.
YENİ BİR DÖNEME GİRDİK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 maddelik tedbir paketini açıkladığı toplantıda, "COVID-19 hastalığı ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik" demişti.
YENİ BAKANLA VİDEO KONFERANS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.
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