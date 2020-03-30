ERDOĞAN ULUSA SESLENİŞ SAAT KAÇTA?

Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklama için henüz bir saat verilmedi. Açıklamanın akşam saatlerinde yapılacağı tahmin ediliyor.

YENİ BİR DÖNEME GİRDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 maddelik tedbir paketini açıkladığı toplantıda, "COVID-19 hastalığı ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik" demişti.