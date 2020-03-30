AÖF sınavları ertelendi mi? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavlarının yapılacağı internet adresi hakkında açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan yeni açıklama ve vize sınav tarihi detayları haberimizde. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bugün saat 14.00'te canlı yayında Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte son dakika açıklamaları... Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.
AÖF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
Gelen bir son dakika haberine göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi sınavları için belirlenen tarihlerde erteleme veya iptal kararı alınmadığı bildirildi. 2020 AÖF sınavları için ise üniversiteden son olarak 24 Mart'ta şu açıklama yapıldı:
Konu ile ilgili olarak www.anadolu.edu.tr/acikogretim ve Üniversitemizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesapları ile Açıköğretim Sistemimizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesaplarından süreci güncel olarak takip etmeniz gerekmektedir.
Ayrıca www.anadolu.edu.tr ve Üniversitemizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesapları ile Açıköğretim Sistemimizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesaplarımızın dışında yapılan açıklamaları lütfen dikkate almayınız.
AÖF 2019-2020 akademik takvimine göre; Bahar dönemi vize sınavları 18-19 Nisan 2020 tarihleri arasında, final sınavları ise 13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek. Yaz Okulu sınavlarının ise 23 Ağustos 2020'de yapılması planlanıyor.
İNTERNET ÜZERİNDEN NASIL OLACAK? ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMA YAPTI
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, AÖF sınavları hakkında " Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde erişime açılacaktır. Öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Bu açıklamada, sınavların internet üzerinden yapılacağı ekranın 18 Nisan 2020 günü açılacağı ve önümüzdeki günlerde açıklanacak takvime göre sınavların Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi üzerinden yapılacağı bildirildi.
AÖF GEÇME NOTU NEDİR?
84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz
77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz
71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz
66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz
61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz
56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz
50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz
46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz
40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz
33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz
0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.
AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?
AÖF öğrencilerinin sınıf geçmeleri için özellikle yıl sonu ortalamasının 2,00 ve üzeri olmasını unutmamaları gerekir.
Açıköğretim Fakültesi'nde Vize sınavının %30'u, final sınavının ise %70'i baz alınmaktadır. Örnek:
Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18
Final Notu: 80 (80x0.70) = 56
Toplam: 74'tür. Bu not dersten alınan başarı notudur.
AÖF HARF PUANI NEDİR?
Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.
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