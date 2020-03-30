AÖF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Gelen bir son dakika haberine göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi sınavları için belirlenen tarihlerde erteleme veya iptal kararı alınmadığı bildirildi. 2020 AÖF sınavları için ise üniversiteden son olarak 24 Mart'ta şu açıklama yapıldı:

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