Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesi için görüşmeler devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın AK Parti kurmaylarına iki talimat verdiği öğrenildi. Hafta sonu AK Parti ile MHP bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonucunda 4 suçun kesinlikle infaz indirimi dışında olması üzerinde karar kılındı. Taslağa göre; mükerrer suçlar, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçları bakımından dörtte üçlük koşullu salıverilme oranı üçte ikiye inecek. Peki, infaz yasası son durum nedir? Ceza indirimi hangi suçları kapsayacak? MHP ile AK Parti 'nin hafta sonu yaptığı görüşme sonrası paket daraltıldı ve paket, yeni bir pürüz çıkmazsa bu hafta meclise sunulacak.
AF İÇİN KESİN KAPSAMA ALINMAYACAK SUÇLAR
Hafta sonu AK Parti ile MHP bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonucunda 4 suçun kesinlikle infaz indirimi dışında olması üzerinde karar kılındı. Karara göre infaz paketinde kapsam dışı bırakılacak 4 suç şu şekilde:
- Terör
- Cinsel suçlar
- Kadına şiddet
- Adam öldürme.
BAŞKAN ERDOĞAN 'DAN 2 TALİMAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürmeyle uyuşturucu kesinlikle kapsam dışında tutulacak dediği ve MHP 'nin hassasiyetine dikkat edileceği talimatı verdiği bildirildi.
MHP ile AK Parti 'nin hafta sonu yaptığı görüşme sonrası paket daraltıldı ve paket, yeni bir pürüz çıkmazsa bu hafta meclise sunulacak.
İNFAZ YASASI SON DURUM NEDİR?
Konuyla ilgili ilk talimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Çalışmaların hızlandırılması talimatının ardından hazırlanan taslak metin ile AK Parti ve CHP kurmayları arasında ilk görüşme gerçekleşmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile infaz yasası raftan inmişti. Cezaevlerinde koronavirüs önlemleri alınırken, düzenleme ile koşulların daha iyi hale getirilmesi hedefleniyor. Yüzde 67 olan ceza uygulamasının yüzde 50'ye düşmesi planlanıyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesi ile ilgili olarak, "Bu hafta Meclis'e sunmayı önümüzdeki hafta da gündeme getirmeyi planlıyoruz" dedi.
HANGİ SUÇLARA CEZA İNDİRİMİ OLACAK?
Düzenleme, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere 10 farklı kanunda değişiklik öngörüyor. Buna göre; hükümlülerin ceza infaz kurumlarında geçirdiği süre kısalıyor.
Koşullu salıverilme oranı yüzde 67'den yüzde 50'ye indiriliyor; ancak terör ve örgütlü suçlar ile kasten öldürme suçu indirim kapsamı dışında tutulacak.
Tekrar eden suçlar, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçlarındaki 4'te 3'lük salıverilme oranı da 3'te 2'ye indiriliyor.
DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ CEZAYLA ORANTILI OLACAK
Düzenlemede, tüm hapis cezaları için 1 yıllık denetimli serbestlik uygulamasının, toplumda cezasızlık ve hakkaniyete aykırı infaz rejimi algısına yol açtığı belirtilerek, denetimli serbestlik kriterlerinde değişiklik önerildi.
Bu çerçevede herkese kesin 1 yıl uygulamak yerine; hükmedilen cezayla orantılı olarak bir düzenleme yapılıyor. Böylelikle, her hükümlünün en az yüzde 40 oranında ceza infaz kurumunda kalması sağlanmış olacak.
DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRELERİ UZAYACAK
Geçici bir düzenlemeyle belirli bir tarihten önce işlenen terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç, tüm suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi, en az 1 yıldan en az 3 yıla çıkarılıyor.
Terör, kasten öldürme suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç; 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında uygulanan 2 yıllık denetimli serbestlik süresi 4 yıla yükseltilecek.
Düzenleme ayrıca, ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle yaşamını idame ettiremeyen 65 yaş ve üstü hükümlüler, ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken azami süre sınırına bakılmaksızın, denetimli serbestliğe tabi tutulmasını öngörüyor.
Söz konusu değişiklikler, iyi halli olmak koşuluyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler hakkında da uygulanacak. Belirli bir tarihten önce suç işleyen çocuk hükümlülerin ise 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdikleri 1 gün 3 gün olarak kabul edilecek.
KONUTTA İNFAZ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK
Düzenlemeyle, hapis cezalarının hafta sonu ve geceleyin ceza infaz kurumunda kalmak suretiyle infaz edilebilmesine ilişkin 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından ise 3 yıla çıkarılacak.
Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün uygulanacağı hapis cezalarının da sınırı artırılıyor ve çocuklar da buraya dahil ediliyor. Bu kapsamda konutta infazın sınırı; kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkeklerde 6 aydan 1 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişilerde 1 yıldan 2 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişilerde 3 yıldan 4 yıla çıkarılacak.
Toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden, maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği Adli Tıp Kurumu raporuyla tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine imkan sağlanacak.
Yeni doğum yapan ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapse mahkum olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınların da cezasının konutunda çektirilmesine imkan sağlanacak.
Hükümlülerin iyi hallerinin belirlenmesine ilişkin esaslar da düzenlemede yer aldı. Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, İdare ve Gözlem Kurulu tarafından iyi halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.
İNFAZ HİZMETLERİNDE İYİLEŞTİRME
Değişiklik metnine göre; açık ceza infaz kurumuna ayrılma koşulları yeniden belirlenecek.
Toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanların açık ceza infaz kuruma ayrılması infaz hakiminin onayına tabi tutulacak.
Hükümlünün, duruşma, sağlık, eğitim ve çalışma gibi nedenlerle geçici olarak cezaevi dışında bulunduğu yerlerde gerçekleştirdiği disipline aykırı eylem ve sözleri nedeniyle de disiplin yaptırımlarının uygulanabilmesine imkan tanınacak.
Zorunlu ve çok ivedi durumlarda, Cumhuriyet başsavcılığının hapis cezasının infazına 6 ay ara verebilmesine ilişkin yetkisi 1 yıla çıkarılacak, ayrıca; hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları halinde de infaza ara verilebilmesine imkan tanınacak. Yeni doğum yapan kadınların cezası 6 ay yerine 1 yıl 6 ay ertelenebilecek.
CANAVARCA HİSLE YARALAMADA, CEZA ARTTIRILACAK
Yapılan düzenleme; mevcut durumdaki bazı aksaklıkların da giderilmesini öngörüyor.
Yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrolle ilgili bazı tedbirlerin takibi, denetimli serbestlik müdürlüğünün görevleri arasından çıkarılacak. Yaralama suçunun canavarca his saiki ile işlenmesi durumunda ceza artırılacak.
Azami verilecek süre 13 yıl 6 aydan 18 yıla çıkarılacak. Kaçakçılık suçlarında malın değerinin azlığı indirim nedeni olarak kabul edilecek ve kovuşturma evresi için de etkin pişmanlık imkanı getirilecek.
Kaçakçılık suçlarında malın değerinin hafif veya pek hafif olması halinde cezadan oransal indirim yapılabilecek.
Ayrıca, kovuşturma evresi için de etkin pişmanlık getirilerek kaçakçılık konusu malın değerinin iki katı parayı devlet hazinesine ödediği takdirde cezada belli bir oranda indirim yapılması sağlanacak.
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