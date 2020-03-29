TOKİ taksitleri faizsiz erteledi

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salgınına karşı önlem alan kurumlara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO da eklendi. Arsa, konut ve işyeri sahibi vatandaşların borçları faizsiz ertelendi. 230 bin konut ve işyeriyle 486 adet arsa sahibini ilgilendiren ertelenen taksit ödemeleri kapsamında, 2020 yılına ait Nisan ve Mayıs aylarına ait ödemeler, Haziran ayına ertelendi. Ertelenen ödemeler ise geri ödeme taksitlerine ilave edilerek 6 eşit taksitte tahsil edilecek.