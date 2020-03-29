Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    TOKİ taksitleri faizsiz erteledi

    Coronavırüs salgınına karşı önlem alan kurumlara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO da eklendi. Arsa, konut ve işyeri sahibi vatandaşların borçları faizsiz ertelendi.

    TOKİ taksitleri faizsiz erteledi
    Coronavırüs salgınına karşı önlem alan kurumlara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO da eklendi. Arsa, konut ve işyeri sahibi vatandaşların borçları faizsiz ertelendi. 230 bin konut ve işyeriyle 486 adet arsa sahibini ilgilendiren ertelenen taksit ödemeleri kapsamında, 2020 yılına ait Nisan ve Mayıs aylarına ait ödemeler, Haziran ayına ertelendi. Ertelenen ödemeler ise geri ödeme taksitlerine ilave edilerek 6 eşit taksitte tahsil edilecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi TOKİ taksitleri faizsiz erteledi
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri