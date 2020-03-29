Milyonlarca emekli vatandaşımız Ocak ayında zamlarını aldılar. Şimdi SGK ve Bağkur'lu emekliler gözlerini Temmuz ayı zamlarına çevirdi. Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da ise zam yansıtılacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Ayrıca maaşlar arttığı için her ay verilen ek ödeme tutarları da yükselecek. Kesin zam oranları 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle ortaya çıkacak. 4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet uygulaması SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor.
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2020 TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞ ZAMMI + ENFLASYON FARKI ZAMMI
Kamu görevlilerinin 5. dönem toplu sözleşme sonrası memurlara 2020 yılında 4+4 puanlık bir zam artışı yapılmıştı. % 4'lük oranı geçen enflasyon rakamı üzerinden ise fark verilecek. Bu kapsamda 2020 yılı için şu an itibarıyla Ocak + Şubat aylarında % 1.70 enflasyon oluşmuş durumda. Geriye kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ise memurlara enflasyon farkında artışın olup olmayacağına kesinlik kazanacak.
SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet uygulaması SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor.
BAĞ KUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Bağkur hesaplama için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
1. Aylığınız 4/b sisteminde hali hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanmış olup yaklaşık bir değerdir.
2. Asıl aylık talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir. Bu ekranda hesaplanmış aylık resmi evrak olarak kullanılamaz.
3. Hizmet bilgileri kurallara uygun girilmemişse aylık bu ekrandan hesaplanamaz.
4. 5400 günden az kayıtlı hizmeti bulunan kişiler için de aylık hesaplanamaz.Bu ekranda aylığınızın hesaplanması, aylığı hak ettiğiniz anlamına gelmez.
EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?
Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.
4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:
Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.
4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:
Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
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