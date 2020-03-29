Emekli ikramiyesi kaç para olacak? İkramiye zammı var mı?

2020 yılında emekli vatandaşlar, iki bayramdan önce ikramiye ödemesi alacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini bildirdi.
NİSAN AYINDA 1000 TL İKRAMİYE
Nisan ayının ilk haftasında , (takvim.com.tr) Ramazan oruç ayı başlamadan önce emeklilerin hesaplarına 1000 TL bayram ikramiyesi yatacak.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. SGK'dan aylık alan SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı emeklileri, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ
Bu açıklama sonrası Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bir açıklama yaptı. Bugün konuşan Bakan Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini nisan ayında vereceğiz." dedi.
RAMAZAN ORUÇ AYI NE ZAMAN?
2020 yılı oruç ayının ilk günü 24 Nisan 2020 'dir. 24 Nisan 2020 Cuma günü vatandaşlar ilk Ramazan orucunu tutacak.
Ramazan bayramı ilk günü ise 24 Mayıs 2020 Pazar.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?
Seçim öncesi yapılan açıklamada emeklilerin bayram ikramiyelerinin 1000 TL olacağına yer verilmişti. Resmi Gazete 'de yayımlanan hükümde ise zam yapılması detayına yer verilmemiş ve her bayram öncesi emeklilere 1000 TL sabit ikramiye ödemesi yapılacağı kararlaştırılmıştı.
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