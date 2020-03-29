Emekli ikramiyesi kaç para olacak? İkramiye zammı var mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ

Bu açıklama sonrası Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bir açıklama yaptı. Bugün konuşan Bakan Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini nisan ayında vereceğiz." dedi.

RAMAZAN ORUÇ AYI NE ZAMAN?

2020 yılı oruç ayının ilk günü 24 Nisan 2020 'dir. 24 Nisan 2020 Cuma günü vatandaşlar ilk Ramazan orucunu tutacak.

Ramazan bayramı ilk günü ise 24 Mayıs 2020 Pazar.