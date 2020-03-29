Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.03.2020 11:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2020 11:37
    ABONE OL

    Son dakika: ’nde Aydem ve 'ten flaş kararı! Borcu olanların elektrikleri kesilmeyecek!

    'de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip Antartika hariç tüm kıtaları etkisi altına aldı. Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından Aydem ve , Korona virüs salgını yüzünden mağduriyetleri önlemek amacıyla 30 Nisan tarihine kadar larına istinaden evlerin elektriğini kesmeme kararı aldı.

    O bölgede borcu olanların elektrikleri kesilmeyecek!

    'nde Aydem ile Aydın, , 'da, ile ve 'da hizmet veren Aydem , bu kararıyla Cumhurbaşkanı 'ın "Enerji kesintisi yapılmaması'' yönündeki çağrısına da olumlu karşılık verdi. Aydem ve Gediz Elektrik şirketlerinden yapılan açıklamada, ''Küresel salgın nedeniyle kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde, toplumsal dayanışmayı çok önemsiyoruz. Yaşadığımız zor dönemde tüm zamanını evinde geçiren vatandaşlarımızı düşünüyoruz. Evde kal çağrısının ülkemizin ve halkımızın geleceği açısından hayati önem taşıdığının bilinciyle hareket ediyoruz. Kurumsal kültürümüzden kaynaklanan toplumsal duyarlılığımızın gereği olarak bu uygulamamızı halkımıza duyurmayı görev sayıyoruz'' denildi.

    Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ' nin açıklamasında ayrıca abonelerin larını ödeyebilmesini kolaylaştırmak amacıyla taksitlendirme yapıldığı belirtildi. Elektrik borcu bulunan aboneler, online işlemlerden taksitlendirme uygulamasından yararlanabilecekler. Borçlar, kredi kartına 9 aya kadar varan sürelerde taksitlendirilebilecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Ege Bölgesi’nde Aydem ve Gediz Elektrik'ten flaş koronavirüs kararı! Borcu olanların elektrikleri kesilmeyecek!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri