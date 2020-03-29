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    • 05.04.2020 13:37
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    Çok sert hareketler bekleniyor! Fiziki altın alımı altın fiyatlarını patlattı!

    Altının neden düştüğüne anlam veremeyen altın yatırımcısının dün ve bugün yaşanan yukarı yönlü hareketler ile yüzü gülmeye başladı. Altın neden yükseliyor? Yükseliş devam edecek mi? Destek ve direnç seviyeleri nereler? Altın ile ilgili son uzman yorumları... piyasasındaki durum devam ederken, spot tarafta fiyat 1634 direncine kadar geldi.

    Çok sert hareketler bekleniyor! Fiziki altın alımı altın fiyatlarını patlattı!

    Altın alım satımı yapan yatırımcılar için önemli haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda altın uzmanları banka ve diğer yatırım kuruluşlarının hesaplarında görünen altınlar gerçek alımlara dönüşürse altının ons fiyatı 2000 doları geçebilir diye görüş bildiriyorlar.

    Ons 2000 Doları Geçer

    Altın uzmanları banka ve diğer yatırım kuruluşlarının hesaplarında görünen altınlar gerçek alımlara dönüşürse altının ons fiyatı 2000 doları geçebilir diye görüş bildiriyorlar.

    Fiziksel altın talebine dair sıkıntılar sonrası dün oldukça güçlü bir seans geçiren spot altın bugün hareketliliğin nispeten zayıf olduğu bir seyir izledi. Avrupa açılışına kadar yaşanan satışların ardından $1600 seviyesine çekilen altın tepki alımları ile yükseliş gösterirken seansın kalanında $1610-1620 bandında işlem gördü ve günü $1615 seviyesinde noktaladı.

    XAUUSD – 1703/1451 Düşüşünün Fibonacci 61.8 Düzeltmesinde

    Ons Altın piyasasındaki durum devam ederken, spot tarafta fiyat 1634 direncine kadar geldi. Şimdilerde ise 1609 seviyesinde tutunmaya çabalıyor. 1609 seviyesi 1703/1451 düşüşünün Fibonacci 61.8 oranına denk gelmekte. 1609 seviyesinde tutuna gerçekleşirse tekrar 1634 direnci test edilebilir.

    Olası kar satışlarında ilk destek 1593.

    Destekler: 1609 – 1593 – 1580

    Dirençler: 1620 – 1634 - 1649

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