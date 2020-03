"Şu an saat kaç?" ve "Saatler geri alındı mı?" Soruları bugün 29 Mart Pazar günü en fazla aratılanlar arasına girdi bile. Bahar geldi ve günler her gün biraz daha uzuyor. Bahar ekinoksuna da az bir süre kaldı. Vatandaşlar havalar ısınmaya başlarken bir yandan da saatlerin ileri alınıp alınmayacağını araştırıyor ve "Saatler ne zaman ileri alınacak?" sorusunu yöneltiyor. Elektronik aletlerini saatlerin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşasını her yıl iki defa yaşıyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu yıl ve her yıl ileri saat (sabit saat) uygulaması devam edecek.Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri ileri aldı.