Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı toplu ulaşım araçlarının ruhsatlarındaki doluluk sayısının %50'si kadar yolcu alacak genelgesi çıkarttı
İETT OTOBÜS VE METROBÜS YASAKLANDI MI?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı toplu ulaşım araçlarının ruhsatlarındaki doluluk sayısının %50'si kadar yolcu alacak genelgesi çıkarttı
İBB ise İstanbul'da toplam 30 İETT Hattının seferini iptal etti
İşte İBB Başkanının seferlerini iptal ettiği İETT hatları
📌 144K: Hadımköy Kiptaş 3. Etap - Bahçeşehir Merkez
📌 76BT: Tepekent - TÜYAP
📌 76GM: Gürpınar -TÜYAP Metrobüs
📌 76SM: İhlas Marmara Evleri - Sahil Mah. Kavaklıdere - Haramidere
📌 92A: Kirazlı Metro - Ateştuğla - Eminönü
📌 HT19: İ.Ü Cerrahpaşa - İ.Ü.CERRAHPAŞA - TÜYAP Metrobüs
📌 HT2: Kanuni Sultan Süleyman Hastane - Mahmutbey Metro K.
📌 MK19: Ayazma Siteler - Arena Park
📌 MK21: Başakşehir 4. 5. Etap Konutlar - Başakşehir Metrokent
📌 MR41: Atakent 1. Etap - Halkalı Marmaray
📌 33D: Esenler Bilim Parkı - Eminönü
📌 36S: Habibler Merkez - Sultangazi Belediyesi
📌 38H: Zübeyde Hanım Mahallesi - Habibler Merkez Mahallesi
📌 55EY: Gaziosmanpaşa - Yenikapı
📌 MK51: Esenler Giyimkent- Üçyüzlü Metro
📌 MR35: Kocamustafapaşa - Yenikapı
📌 ST36: Esentepe - Haseki Kampüs - Sultançiftliği Tramvay
📌 25G: Sarıyer -Taksim
📌 25S1: Hacıosman Metro - Sarıyer
📌 26B Gayrettepe - Eminönü
📌 29T: Tarabyaüstü - Darüşşafaka- İstinye
📌 37: Yeşilpınar - Yıldıztabya - Eyüpsultan
📌 40: Rumelifeneri - Garipçe - Taksim
📌 48R: Kent Ormanı - 4. Levent Metro
📌54B: Kağıthane Garajı- Beşiktaş
📌 54Y: Okmeydanı - Yenikapı
📌 59HS: Hacıosman Metro - Sarıtepe Kampüsü
📌 59S: Levazım Mahallesi - Şişli
📌 59UÇ: Uçaksavar - Şişli
📌 70D: Kurtuluş- Dolapdere
OTOBÜS SEFER PLANLAMASI YAPILACAK
Seyahat İzin Kurulu tarafından, şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecek. Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacak.
Seyahat İzin Kurulu'nca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek. Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecek. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecek.
Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir. Otobüs firmalarının servis hizmetleri yasaklanacak.
OTOBÜSLER SADECE GÜZERGAHTAKİ İL OTOGARLARINDA DURACAK
Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabilecek.
Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanacak. İzinsiz yolculukların önlenmesi için valiliklerce yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler planlanacak. Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, valiliklerce sürekli hijyen kuralları açısından denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacak.
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