BUDO İDO deniz otobüsleri yasak mı? YHT hızlı tren seferleri bitti mi? Şehirler arası otobüslerle ulaşıma yasak getirilmesinin ardından BUDO İDO deniz otobüsleri ve YHT hızlı tren seferleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Şehir dışına yolculuk yapacak kişiler, şehirler arası ulaşımın şartlarını sorguluyor. İşte, BUDO İDO deniz otobüsleri ve YHT hızlı tren seferleri hakkında merak edilenler…
BUDO İDO DENİZ OTOBÜSLERİ YASAK MI?
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.00 ve 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İDO da bazı seferlerini iptal etti. İDO iptal edilen ve devam eden seferlerine ilişkin bilgileri ise internet sitesinden paylaştı.
Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan korona virüs nedeniyle birçok alanda önlemler alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar evde kalmaları yönünde uyarılırken birçok vatandaş da kalabalık ortamlardan kaçınıyor. Önlemler kapsamında şehirlerarası yolculuklar sınırlandırılırken İDO da bazı seferlerini iptal etti.
YHT SEFERLERİ DURDURULDU
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yüksek Hızlı Tren (YHT), Anahat ve Bölgesel tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, geçici olarak durdurulan YHT, Anahat ve Bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edilebileceğini, abonman kartlarda ise kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceği belirtildi.
İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu trenlerde sosyal mesafeyi korumak amacıyla bazı koltukların kullanılması engellenecek. Koronavirüs salgınının önüne geçilmesinde en önemli unsurun kişisel hijyen ve sosyal izolasyon olduğu gerçeğinden hareketle "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyulmasını bir kez daha hatırlatırız."
SEYAHAT BELGESİ NASIL ALINACAK?
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, şehirler arası otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelge, 81 il valiliğine gönderildi.
Genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasının engellenmesi ile toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleriyle ilgili ek tedbirlerin alınması zaruriyetinin oluştuğu belirtildi.
Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla iller arası otobüs seferleri saat 17.00'den itibaren ancak valiliklerin izniyle yapılabilecek.
Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması valilik izniyle gerçekleştirilebilecek.
İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecek.
Seyahat İzin Kurulu vali/kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacak. Otogarlarda görev yapacak bu kurulların görevinin niteliğine uygun yerler tahsis edilecek.
Seyahat İzin Kurulunca, şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecek.
14 GÜN KARANTİNA KARARI
Vatandaşlar bulunduğu şehirde kalmaya dikkat edecek. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar Valilik izniyle yolculuk yapabilecek. Otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlanılacak. Otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların telefonları ve gidecekleri yerlerdeki adresleri, gidecekleri ildeki Valiliğe bildirilecek. Yolcular il girişlerinde kontrolden geçilecek. Hastalık belirtisi görülenler 14 gün karantinaya alınacak. Otobüslerin mola verdiği yerler sağlık kurallarına uygun faaliyet yürütecek.
ÖZEL ARAÇLAR YASAK MI?
Taksilerin veya özel araçların şehirlerarası yolculuk kapsamında yasağı olup olmadığı merak ediliyordu. Açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Alınan seyahat yasağından sonra insanlar seyahat etmek için valiliklerden izin alacak. Özel araçlar veya intenet tabanlı bazı uygulamalar ile özel araçlarda şehirlerarası toplu taşıma işlemleri de yasaklandı. Otobüs ile şehirlerarası yolculuk yasaklandığı için Vali Ali Yerlikaya, alınan bu kural nedeniyle taksi gibi araçların şehirlerarası yolculuk etmesi de yasaklandı.
KİŞİYE ÖZEL OTOMOBİLLER İLE SEYAHAT YASAK MI?
Alınan kararlar doğrultusunda İstanbul'da bugün toplu taşıma durduruldu. Birçok şehirde aynı şekilde toplu taşımalar durduruldu. İstanbul'da bazı taksiler şehirlerarası yolculuk için de kullanılıyordu bu nedenle onlara da yasak gelmiş oldu.
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